Pronóstico: tras el fin de la ola de calor, la inestabilidad cobra protagonismo

Sociedad Rige una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos

Sociedad Temporal de fuertes vientos provocó daños en una zona de Entre Ríos

La inestabilidad

Para hoy se prevé tiempo variable en el centro del país, con nubosidad y desarrollo de chaparrones y algunas tormentas. El viento estará soplando del sector este/noreste, aportando aire húmedo., además de otras provincias, como se observa en el mapa.“El área será afectada durante esta jornada por. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”, informó el SMN. Y agregó queSe prevé que desde hoy los registros térmicos tendrán un descenso. Así lo ratificó ael meteorólogo Alejandro Gómez, quien brindó detalles del pronóstico para las jornadas venideras.“Las etapas de mayor inestabilidad serían desde las primeras horas de la mañana del miércoles en el oeste, es decir departamentos Paraná, Diamante, Victoria y algún sector de La Paz. Después, hacia la tarde, el proceso de inestabilidad se iría desplazando hacia el este, afectando a departamentos del centro y, probablemente, hacia fines de la tarde y la noche los departamentos del este”, precisó el especialista y señaló que “no se esperan fenómenos de alto impacto. No veo tormentas significativas”.Tras un mejoramiento temporario se espera para “el jueves a la tarde una nueva etapa de inestabilidad, luego otro mejoramiento temporario y, entre viernes a la noche y sábado a la mañana, nuevamente una etapa probable de inestabilidad”.El meteorólogo adelantó que “se ven situaciones de abundante nubosidad hacia la semana que viene, por lo que las temperaturas no ascenderían demasiado, pero tampoco se ve una entrada de aire fresco contundente por lo menos hasta el 23 de marzo”.De ahí en adelante “es posible que entre algún frente un poco más importante. Si hacia fines de marzo las temperaturas volviesen a aumentar ya no llegarían al nivel de estos días, porque hay menos horas de radiación solar y el sol incide más oblicuamente”, cerró Gómez en diálogo con Elonce.