Video del cambio de tiempo con viento y nubes: la temperatura bajó a los 28ºC

La inestabilidad

Sociedad La mayor parte de Entre Ríos está en alerta roja por temperaturas extremas

El mediodía de este martes se presentaba con cielo. Pero elque comenzó a arrastrar las nubes y empezaron a cubrir la ciudad.El cielo se cubrió con nubes ya la zona central del país, comenzó a disiparse lentamente.Bajo una gama de grises y azules, las nubes ocultaron el sol y pasadas las 13, había ocurrido lo que desde hace días, se esperaba.. Cabe recordar, que a la misma hora,De esta manera, llegó el primer mediodía en que la temperatura cayó por debajo de 30 grados tras doce días consecutivos de calor extremo.Mientras se producía el cambio del tiempo en la zona,La inusual ola de calor que padece gran parte del país está llegando a su fin. Se prevé que desde mañana los registros térmicos tendrán un descenso. Así lo ratificó ael meteorólogo Alejandro Gómez, quien brindó detalles del pronóstico para las jornadas venideras.y hasta media mañana en el oeste, es decir departamentos Paraná, Diamante, Victoria y algún sector de La Paz. Después, hacia la tarde, el proceso de inestabilidad se iría desplazando hacia el este, afectando a departamentos del centro y, probablemente, hacia fines de la tarde y la noche los departamentos del este”, precisó el especialista., adelantó.Al respecto, explicó: “Si bien las temperaturas están elevadas y podrían favorecer a que se desarrolle algúnporque la atmósfera es variable” pero “los datos que se muestran hasta el momento no parecen indicar esa situación”., luego otro mejoramiento temporario y, entre”.“Ninguna de las situaciones muestran una condición de alta inestabilidad, pero sí una recurrencia de la misma con cobertura nubosa”, manifestó Gómez. Y confirmó que “no se daría un gran descenso, pero la baja en las temperaturas se haría sentir porque las máximas no superarían los 31 o 32 grados”. Además, “el viernes, posiblemente entre un poco de aire fresco, con viento del sudeste, que también llevaría los registros térmicos a valores un poco más bajos”.El meteorólogo adelantó que “se ven situaciones de abundante nubosidad hacia la semana que viene, por lo que las temperaturas no ascenderían demasiado, pero tampoco se ve una entrada de aire fresco contundente por lo menos hasta el 23 de marzo”.De ahí en adelante “es posible que entre algún frente un poco más importante. Si hacia fines de marzo las temperaturas volviesen a aumentar ya no llegarían al nivel de estos días, porque hay menos horas de radiación solar y el sol incide más oblicuamente”, cerró Gómez en diálogo con