La mayor parte de Entre Ríos está en alerta roja por temperaturas extremas

La sensación térmica superó los 40 grados

El pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió unaque no da tregua en la región. La advertencia alcanza a los departamentos, pudo saberLa alerta roja indica que las temperaturas sony pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).Tras once días consecutivos con advertencias del SMN por calor extremo, el termómetro marcó una temperatura de 36ºC, pero con, pudo saberRespecto a cómo seguirá el clima, el organismo meteorológico informó hoy que "en los próximos días se esperaa varias provincias del país". "Además,, luego del calor extremo en la región central", agregó el SMN., y la temperatura descenderá a 25 grados mínima y 35 de máxima. Mientras que, para el miércoles, en tanto, se prevén tormentas aisladas para toda la jornada con térmicas que oscilarán entre los 21 y 31 grados.Para el jueves, se esperan chaparrones para la mañana y cielo mayormente nublado para la tarde noche con una mínima estimada en 20 y una máxima de 31 grados.Hacia el fin de semana se anuncian tormentas aisladas con temperaturas que rondarán entre los 24 y 31 grados.