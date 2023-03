Filial de Agmer pide equipamiento o "suspender la presencialidad" ante el calor

La Seccional Uruguay de Agmer emitió un comunicado donde insta al gobernador Gustavo Bordet, y al presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, “a que de forma inmediata tomen las medidas necesarias para dotar a los establecimientos educativos de los insumos, equipamientos y servicios necesarios para afrontar las elevadas temperaturas previstas para este jueves 9 de marzo”.Y subrayaron que, de no poder garantizarlo, se deben suspender las clases.“Reiteramos una vez más nuestra exigencia a las máximas autoridades para que de forma urgente aseguren las obras, servicios y partidas necesarias para que no haya una sola escuela entrerriana convertida en lugar de hacinamiento, suspendiendo total o parcialmente el dictado de las clases allí donde la realidad edilicia lo demande en este contexto excepcional”, expusieron.“Nadie quiere hoy más que la docencia que las escuelas estén llenas de estudiantes. Pero queremos que esta presencialidad se dé en condiciones adecuadas para que niñas, niños y adolescentes puedan aprender sin poner en riesgo su salud, condiciones que –como ya señalamos– no están dadas en la mayoría de los establecimientos”, remarcaron finalmente en el comunicado que lleva la firma de Lía Fimpel, secretaria general y Walter Baccon, secretario adjunto de Agmer Uruguay.

Sociedad Una filial de Agmer elevó pedido para dar clases virtuales por la ola de calor