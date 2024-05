Pedro Sánchez arremetió contra Milei: “Representamos todo lo que odian”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió contra su par argentino, Javier Milei, por su visita a participar del acto de la "Internacional Ultraderechista", organizado por Vox en Madrid, y continúa tensionándose el vínculo entre La Moncloa y la Casa Rosada.



El líder de La Libertad Avanza arribó el pasado viernes a la capital española y permanecerá allí todo el fin de semana: sin embargo, no mantendrá ningún encuentro con autoridades del Gobierno ibérico, en sus antípodas ideológicas.



Tras varios cruces en las semanas previas al viaje de Milei para participar de Europa Viva 24, este sábado fue el propio Pedro Sánchez el encargado de apuntar contra el argentino.



"En España se está reuniendo la Internacional Ultraderechista", se quejó el líder del PSOE, quien afirmó que Milei es "uno de los líderes principales" de esa "corriente de negación de la ciencia, de los derechos de las mujeres, de equiparar la justicia social con una aberración".



En un encuentro en Barcelona, el mandatario español criticó la organización del festival de derecha organizado por Vox: "¿Por qué han elegido España para reunirse? No es casualidad. Se han reunido en España porque representamos como sociedad, no como Gobierno, todo lo que ellos detestan y odian: el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado de bienestar fuerte, la democracia".



Milei fue convocado a participar de Europa Viva 24 como uno de los principales referentes de la derecha internacional, junto con otros dirigentes como la francesa Marine Le Pen, el chileno Antonio Kast y -de manera virtual- el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y su par italiana, Giorgia Meloni. (Fuente: NA)