Escuela descartó reducir horario de clases por el calor: “Hay que adaptarse”

Sociedad Una filial de Agmer elevó pedido para dar clases virtuales por la ola de calor

Tras las versiones que circularon acerca de una supuesta autorización del Consejo General de Educación sobre la reducción de horarios por la ola de calor,consultó en la Escuela Primaria Nº197 “Héroes de Malvinas” de Paraná desde donde confirmaron que el trabajo áulico “es normal” y descartaron la posibilidad de implementar la medida.“El trabajo es normal y se asiste a los alumnos en el comedor. Pasamos calor, como en todos lados, pero no tenemos ninguna medida que tengamos que llevar a cabo y se trabaja normalmente”, comunicó ala vicedirectora Eugenia Corradi.“Cumplimos con el horario escolar y los chicos están siendo atendidos”, remarcó la vicedirectora de la primaria del barrio Paraná V y señaló que “el calor hizo que se modifique la enseñanza porque hay que adaptarse”.Corradi confirmó que “todas las aulas tienen ventiladores de pared”, y bien reconoció que “dan aire caliente”, aclaró que todos los espacios de la escuela están a disposición de los alumnos “para pasar estas altas temperaturas que todos estamos sufriendo”.“En los dos patios no hay media-sombra, con lo cual, no tenemos un resguardo para que los chicos puedan salir al aire libre, pero hacemos lo que podemos”, explicó la vicedirectora. En ese sentido, refirió que los 200 alumnos del turno mañana no pueden estar todos juntos en el patio interno, “pero tratamos de organizarnos para que estén todos atendidos”, insistió.“Tuvimos alumnos descompuestos”, reveló Corradi. De igual manera, aclaró que “hasta ahora, ningún papá ha venido a plantear nada”; pero sí reconoció que repercuten las medidas que toman otras instituciones donde los alumnos están saliendo antes.