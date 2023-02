Los Palmeras se presentaron en el Festival Oro Verde Canta y Baila

Importantes artistas en el escenario

Los Palmeras

Video: Los Palmeras dialogaron con Elonce y se presentaron en Oro Verde

La palabra de la gente

Video: Testimonios de la gente en el festival de Oro Verde

Video: La gente disfruta del festival Oro Verde Canta y Baila

Toledo: "La concurrencia superó nuestras expectativas"

Entradas, solo en puerta

Comenzó el Festival Oro Verde Canta y Baila, el cual se realiza en el predio ubicado en calle Los Tordos y Los Sauces.transmite en vivo en el marco de "" que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Se presentarán destacados artistas, pero además la gente puede disfrutar de un paseo gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores.El evento, que se desarrolla viernes y sábado, contará con una nutrida grilla de artistas reconocidos a nivel nacional.Según supo, este viernes se presentaron "Los Palmeras, Los Saraluceños, Las Gildas, Los Riedes y el Ballet de Paraná".Antes de subir al escenario, Cacho Deicas dialogó con Elonce y señaló que "en esta tierra del Litoral tenemos muchos amigos. Agradecemos a la gente por venir, por festejar, es un esfuerzo enorme el que hacen en Oro Verde para realizar este evento"."Estamos con muchos shows. El año pasado fue agitado, estuvimos en la fiesta de Lionel Messi y eso será recordado por siempre por nosotros y la gente", agregó.Dijo que "lo mejor con Entre Ríos, siempre apoyan nuestra carrera, siempre tenemos mucha convocatoria cuando nos presentamos".Por su parte, Ezequiel, uno de los músicos, expresó que "estoy feliz de tocar en mi provincia, yo soy de Paraná. En Entre Ríos estuvimos hace tiempo, ahora queremos repetir un buen show. Acá siempre me encuentro con conocidos, con amigos, con mi familia"."Este año tenemos mucho trabajo, hay cositas que estamos preparando, shows importantes", finalizó.La banda de música santafesina presentó los clásicos temas para que el público cante y baile durante todo el show.Un hombre, oriundo de Buenos Aires, comentó aque "es un festival hermoso, es para toda la familia. Siempre venimos a la provincia porque tenemos familiares y esto nos encanta".Otro hombre, oriundo de Sauce Viejo, Santa Fe, remarcó que "está muy linda la fiesta, me invitaron y me encantó".Su acompañante, quien es de Oro Verde, dijo que "es excepcional, nos identifica mucho".Una niña comentó que "vine con mi prima que es de Paraná, estamos esperando a Los Palmeras para poder bailar".Otra mujer, en tanto, dijo que "soy de Paraná, vinimos en familia a ver a Los Palmeras sobre todo, pero no encanta toda la grilla artística. Es brillante este festival, hermoso".Un hombre, por su parte, comentó que "somos de Paraná, nos comimos un sándwich de asado y papas fritas. Ahora vamos a disfrutar de la música"."Somos de Colonia Avellaneda, siempre vamos a este tipo de espectáculos. Nos encantan Los Palmeras. Vinimos en familia y con amigos", dijo un hombre.El intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, expresó a Elonce que "tenemos un gran marco de público y con los reyes de la cumbia nacional. Esperábamos mucha gente, estábamos preparados, pero superó las expectativas. Todos pudieron comer muy bien, las instituciones y la cantina vendieron muy bien"."Como intendente estoy muy contento por la gran cantidad de gente que vino, de todos los puntos de la provincia. Es un predio que hemos ido trabajando año a año. Tenemos el proyecto de hacer un anfiteatro natural, sin nada de hormigón", dijo.Aseguró que "esto es como un cumpleaños, uno no está tranquilo hasta que está todo bien, pero fue todo más que positivo"."Es el mismo pueblo el que ayuda y trabaja en las instituciones, todos están muy conformes, dejamos la vara muy alta. El fin de esta fiesta es que el pueblo esté unido, que trabaje, que la inversión quede en el pueblo", finalizó.La venta de anticipadas se concretó hasta este viernes al mediodía, por lo que quienes quieran ir a disfrutar del festival deberán comprar su entrada en puerta.Para residentes la entrada "cuesta $2.500, mientras que para los visitantes $3.000. Los jubilados locales ingresan gratis", informaron desde la organización.