A Brasil por Paso de los Libres: hay “un incremento exponencial” de turistas

Para agilizar el cruce internacional en la frontera entre Paso de los Libres y Uruguayana (Brasil), los habitantes de la ciudad fronteriza argentina solo podrán presentar el DNI y no necesitarán bajar del vehículo. Además, se habilitó una salida exclusiva para colectivos y las autoridades destacan que ascendieron a 20.000 cruces diarios después de fin de año.El coordinador del Centro de Frontera, Alberto Yardín, destacó que “hay muchos turistas pero se está trabajando con mucha celeridad. Eso también hace que no haya tanta demora”.“Se ve un incremento exponencial y se empezó a notar desde el viernes. Ya se superan más de 20 mil tránsitos por día”, aseguró el funcionario.“Ya se habilitaron dos casillas para la atención exclusiva de los ciudadanos de Paso de los Libres para salir a la ciudad de Uruguayana. Hay otras cuatro casillas para los turistas y los libreños no deberán bajarse del auto ya que deberán presentar únicamente el DNI”, confirmó Yardín.Según indicó el funcionario, el domingo se realizó una prueba piloto de las dos casillas exclusivas y, tras su buen funcionamiento, ayer se habilitaron. “Son exclusivas para los ciudadanos de Paso de los Libres que viajan a Uruguayana. Si van a otra parte de Brasil, deberán realizar los trámites correspondientes”, aclaró.Yardín resaltó también que si los viajeros son menores de edad además deben tener las autorizaciones de ambos padres. “Además, se debe prestar atención también con el último DNI en trámite. Si no es ese, no se puede permitir el cruce. Tampoco sirve constancia u otro elemento. En todo caso pueden presentar pasaporte”, mencionó.