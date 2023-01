Filas para ir a Brasil por Paso de los Libres: el horario pico y otros detalles

Terrible el cruce a Brasil desde Paso de los Libres, 4 km de fila hasta la frontera! Y probablemente un empleado sólo atendiendo @todonoticias @AmericaTV @canal26noticias @eltreceoficial pic.twitter.com/gb7ud6iZdo — Paula Ruani (@paularuani) January 3, 2023

Requisitos para ingresar

En los primeros días del mes de enero hubo gran afluencia de turistas argentinos para cruzar en el cruce fronterizo de Paso de los Libres para cruzar hacia Brasil con destino a las playas del sur de ese país.Ante este panorama, desde el martes “se duplicó la atención y se cuenta con agentes trabajando doble turno”, detalló el director de Migraciones en Corrientes, Ataliva Laprovitta, a modo de respuesta de la demanda de los argentinos que esperaron por varias horas ingresar al país vecino.Precisó que, pero "hoy -por ayer-Esto denota que esta semana ascendió entre 20 y 25 mil el número de argentinos que cruzan por día el puente internacional Agustín P. Justo-Getulio Vargas, que conecta las localidades Paso de los Libres, de la República Argentina, y Uruguayana, de Brasil.Por otro lado, Laprovitta anticipó quey cuando los argentinos quieran volver a sus hogares. En ese sentidoEn cuanto a la cifra de argentinos que ingresaron ratificó que se superó las 21 mil personas y que en la mitad del martes "observamos que al mediodía ya había ingresado alrededor de 10 mil argentinos. Claramente estas cifras superaron las expectativas porque si bien todos los años se presenta un gran movimiento, pero no se esperaba que se dé este caudal".También detalló que según los datos propiciados por las autoridades de migraciones. "Este año los correntinos no fueron los únicos que eligieron venir a las playas brasileñas", agregó según publica el diarioPara ingresar se debe contar con DNI tarjeta y/o pasaporte y aclararon que no se aceptarán constancias de extravío ni documentos digitales.Además, hay que tener el registro migratorio de ingreso y posterior salida ante la Policía Federal de Brasil, que se realiza en la frontera sobre el puente Getulio Vargas.En lo que hace al calendario de las vacunas contra la COVID-19, deben contar con la constancia de vacunación física o digital, en el cual se requieren dos dosis de vacuna o una en el caso de la monodosis.En el caso de aquellas personas que no cuenten con vacunas, deben presentar un PCR negativo o un antígeno menor a 24 horas y el PCR tiene que ser menor a 24 horas.En tanto, para ingresar a Argentina nuevamente no son necesarias las solicitudes vinculadas al coronavirus.Cabe destacar que el Gobierno de Brasil posee a su vez un sistema de registro previo a través de Internet que permite agilizar los trámites para cruzar a su país, el mismo se puede realizar ingresando a https://www.gov.br/pt-br/servicos/pre-cadastro-migratorio lo que llaman Pré-Cadastro Migratório.