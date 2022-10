Fin de semana largo: cómo estará el clima en los principales puntos del país

Clima para los principales puntos del país:

Se acerca el fin de semana XXL y se espera que haya un alto porcentaje de ocupación hotelera en los principales puntos del país como: Capital Federal, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Salta, Entre Ríos y Mar del Plata."Los niveles de reservas que se registran son una muestra clara de la recuperación de la industria del turismo, pero ya no se habla de recuperación, sino de crecimiento", manifestó Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación.A su vez señaló que, para este fin de semana largo, donde el viernes 7 y el lunes 10 de octubre son feriado, la ocupación rondaría entre el 85% y 90% lo que genera una tranquilidad para el sector turístico luego de años duros por la pandemia.Los cuatro días tendrán tiempo agradable sobre todo el viernes donde se espera una máxima de 24° y sol. Las condiciones se modificarían a partir del sábado cuando avance una nubosidad abundante y posibles lluvias lo que harían bajar las temperaturas máximas que llegarían a 20° en los tres días. Aun así, domingo y lunes el sol dirá nuevamente presente en la Ciudad.Algo parecido sucederá en la provincia de Córdoba donde el mejor día será el viernes con una máxima que superará los 31°.Mientras que para los restantes días habrá una disminución en las temperaturas que rondarán cerca de los 24°.Todos los días, salvo el sábado habrá agradable tiempo con sol resplandeciente en todos los destinos de la provincia.Las condiciones cambian para la ciudad de Río Negro. Este viernes se esperan lluvias y una mínima de -1° y una máxima de 8°.El sábado se recompone el tiempo y de a poco las nubes desaparecerán hasta que el domingo y lunes el clima será ideal con temperaturas cerca de los 17° para disfrutar de los días de descanso.La provincia de la región de Cuyo tendrá un clima espectacular este viernes con una temperatura que llegará a los 30°. Aunque los cuatro días tendrá sol pleno el frente frío que avanza en casi todo el país también estará presente en Mendoza por lo que el sábado y domingo no se superará los 20°, mientras que el último día del finde XXL se espera alcanzar los 23°.A comparación de otros lugares del país, la provincia no tendrá cambios bruscos de temperatura salvo de sábado a domingo donde llegará a un pico de 33° y luego descenderá a 19°. Como en Mendoza los cuatro días tendrán sol lo que permitirá disfrutar con todo uno de los últimos descansos largos del año.La provincia del noreste argentino será uno de los mejores lugares para visitar ya que las máximas rondarán entre los 20° y los 26° en los cuatro días. A su vez habrá sol todo el tiempo, aunque el sábado habrá aumento de nubosidad en algunos momentos de la tarde.Por último, una de las ciudades balnearias con mayor porcentaje de ocupación de la Provincia de Buenos Aires, será la más perjudicada ya que a pesar de que el viernes habrá una máxima de 21°, el sábado y domingo se esperan lluvias y una temperatura que no superará los 13°.Para todos los turistas que vayan a Mar del Plata es recomendable que lleven abrigo y paraguas ya que a pesar de que el lunes vuelve el sol, las temperaturas seguirán siendo bajas."Los resultados del turismo en los últimos años demuestran claramente que es la actividad que más creció y empujó, y que genera puestos de trabajo y dólares, algo determinante para el desarrollo de Argentina", subrayó Lammens en un evento que se llevó a cabo en Entre Ríos.