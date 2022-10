Histórico:Patronato venció por penales a River y está en semis de Copa Argentina

Patronato vs River 4-3 PENALES Copa Argentina 2022

Video: Patronato vs River 4-3 PENALES Copa Argentina 2022

Patronato hizo historia al vencer a River por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar por 2-2 en los 90 minutos, en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja, y es semifinalista de la Copa Argentina. El equipo del Colorado Sava ahora aguarda por Boca o Quilmes en la próxima instancia.El equipo de Facundo Sava tuvo la primera chance del partido: un cabezazo de Jonathan Herrera que salvó Ezequiel Centurión. Por otra parte, a los 5 minutos, Enzo Pérez estuvo cerca de la expulsión: golpeó a Marcelo Estigarribia (un fuerte golpe a la cara), aunque el árbitro Fernando Espinoza ni lo amonestó.Luego, el Millo reaccionó: avisó con un remate de Agustín Palavecino y, a los 9 minutos, abrió el marcador gracias a Bruno Zuculini. El mediocampista recibió dentro del área, definió cruzado y anotó el 1-0 parcial. El equipo de Marcelo Gallardo insistió y tuvo otras aproximaciones para estirar la ventaja. En una de ellas, llegó la gran polémica de la noche. Un remate de Pablo Solari dio directo en el brazo de Sergio Ojeda: todo River reclamó penal, pero el réferi consideró que no fue penal.El Millo cedió y dejó crecer al Patrón, que avisó con un disparo de Sebastián Medina, que chocó con Ezequiel Centurión. Y, finalmente, el equipo de Sava llegó al empate a los 33 minutos. Javier Pinola se tiró a barrer pero no llegó, Jonatan Maidana se resbaló y aprovechó Marcelo Estigarribia: rompió el arco y anotó el 1-1.En el inicio de la segunda mitad, el Patrón le dio un golpe al Millonario. Tras una distracción en la defensa, la pelota le quedó a Jonathan Herrera, quien disparó y marcó el 2-1 para el conjunto de Paraná en La Rioja.Sin embargo, la ventaja le duró poco al equipo de Sava. A los 7 minutos, Juanfer Quintero frotó la lámpara, sorprendió a Facundo Altamirano en un corner y marcó un golazo olímpico para volver a empatar el partido.Desde ese momento, el encuentro fue de ida y vuelta. El Millonario tuvo algunas aproximaciones e incluso anotó el tercero, pero le anularon el gol a Andrés Herrera por off side, en otra de las polémicas de la noche (el lateral parecía estar en la misma línea del defensor de Patronato). En los últimos minutos, River intentó llevarse por delante a su rival: tuvo chances gracias a Esequiel Barco, Zuculini y Maidana. Mientras, Alexander Sosa desperdició un mano a mano increíble en el último minuto. Finalmente, la historia se definió por penales.En la tanda, Juanfer Quintero, Miguel Borja y Esequiel Barco anotaron para el Millonario. Por su parte, Bruno Zuculini falló su disparo (un remate muy por encima del travesaño) y Facundo Altamirano se vistió de héroe y se lo atajó a Matías Suárez. Mientras, Leonel Mosevich, Alexander Sosa y Justo Giani convirtieron para el Patrón. Jorge Valdez Chamorro anotó el penal decisivo: fue fiesta para el Rojinegro y otro duro golpe para River.