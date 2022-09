"No vi nada raro", dijo Pachu Peña sobre su experiencia con Teto Medina

José María "Pachu" Peña contó este jueves su experiencia con "Teto" Medina en "La Razón de vivir", la polémica organización de rehabilitación contra las drogas que está siendo investigada y aseguró que no vio "nada malo" mientras estuvo allí."Me llamó no hace mucho el ''Teto'' y me dijo 'estoy ayudando a unos chicos en rehabilitación por la droga, porque yo pasé por esto y ahora los ayudo, les doy charlas. Y me preguntaron por vos, se mueren si vas y contás unos chistes ¿te animas a venir?'", contó el humorista a Cadena 3.Fue entonces que, como un favor a su amigo, "Pachu" visitó uno de los centros de rehabilitación de esta organización "hace unos tres o cuatro meses".Según "Pachu", la experiencia no despertó ninguna sospecha, al contrario, dijo que pensó "qué trabajo que está haciendo" (refiriéndose a Medina)."Cuando yo fui eran todos adorables, no vi nada raro. Después, lo que hay detrás de eso no sé", dijo.Además, compartió sus conjeturas al respecto: "Esto puede ser un ajuste de cuentas, porque él sacaba a muchos chicos de la calle que no solo estaban en la droga sino también vendiendo droga"."Puede ser también una cuestión así, no sé. Me extraña mucho porque yo no vi nada malo y los medios lo estaban matando", cerró.