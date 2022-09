Video: En su visita a Paraná, Carlos Tevez le cumplió el sueño a una niña

Si hay algo que lo destaca a Carlos Tevez es la humildad con la que se maneja con la gente. Tiene gestos que lo enaltecen porque viene de abajo, sabe de los sufrimientos y estuvo del otro lado, de ese que pugna por una foto o autógrafo de su ídolo. Y el Apache se mostró simpático y predispuesto con una nena que estuvo en la cancha de Patronato mostrando un cartel pidiendo conocerlo."Tevez, te quiero conocer", rezaba el cartel amarillo que mostró junto a un chico desde el otro lado del tejido de la cancha al lado de Nadia. Ella, una niña discapacitada, sonreía y estaba feliz no solo por estar en el partido entre Patronato y Central sino porque vio en vivo y en directo a uno de sus grandes ídolos. Claro, lo observaba a lo lejos ya que el Apache estaba cerca del banco de suplentes y siguiendo de cerca lo que sucedía dentro del campo de juego.La imagen de la nena se multiplicó en las redes sociales y también llegó a oídos de Tevez. Nadia y su familia fueron conducidos a la zona de los vestuarios y ahí esperó sonriente y con una felicidad extrema el momento tan soñado.Y ese instante llegó. El Apache salió del vestuario y fue directo al encuentro de Nadia, quien no podía soportar tamaña emoción de encontrarse con su ídolo. Cara a cara. Recibir una caricia, un beso.Las cámaras deregistraron el emocionante momento que vivió la niña.Toda su familia aprovechó el momento para quedarse con una imagen eterna y Tevez respondió a todos con amabilidad y una sonrisa plena. Y después de varios minutos se retiró del lugar con un gesto simple, pero de enorme importancia para esa niña que recordará por siempre ese momento de felicidad.Claro que la acción de Tevez no llama la atención porque siempre se mostró predispuesto con los hinchas que lo tienen como ídolo. En todo momento, siendo jugador, se tomaba un tiempo para firmar autógrafos y firmar camisetas con los fanáticos que lo esperaban a la salida de los lugares de entrenamiento o donde fuera.También regresaba a su lugar de origen, Fuerte Apache, para estar con amigos y gente que conocía de su niñez. Y lo que hizo este martes en Paraná no fue otra cosa que mostrar su simpleza y darle una gota de alegría a una niña discapacitada. Un simple gesto, pero de enorme importancia para ella y que no tiene precio. (La Capital)