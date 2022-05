Cuarta ola de coronavirus: “La prevención tendrá un rol fundamental”

Sociedad Refuerzan medidas de prevención en el transporte ante suba de casos de covid

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica de la Nación, Analía Rearte, aseguró que hace cinco semanas que el país vive una suba constante de contagios de coronavirus. Por este motivo, llamó a la población en general a aplicarse las dosis de refuerzo. “La prevención tendrá un rol fundamental este invierno”, lanzó.“Cuando disminuye la percepción de riesgo, muchas personas retrasan la vacunación. Pero ahora hay que informar que. Es el momento que necesitamos que todas aquellas personas, por favor, se pongan la dosis de refuerzo”, dijo la funcionaria.que la variante Ómicron que tuvimos en enero”, añadió por AM750.“Como tenemos virus tan transmisibles, no únicamente covid, sino más, las medidas de prevención cumplen un rol fundamental”, advirtió Rearte.En este sentido, comentó: “Aunque estemos asintomáticos, si usamos barbijo y garantizamos la circulación prevenimos los contagios. No solamente del coronavirus, sino de todos lo que están circulando”.Sintetizó:Desde Salud aseguran que por este motivo deben ser aplicadas las dosis de refuerzo y no dejar pasar más de cuatro meses desde la última aplicación. Sobre todo, para todos los mayores de 50 años y quienes tengan factores de riesgo.