Covid-19: aumentaron las consultas en posta respiratoria del hospital San Martín

Sociedad En la provincia el aumento de casos de Covid19 no tiene impacto en internaciones

Con la llegada de las bajas temperaturas, en relación a los últimos diez días,del hospital San Martín de Paraná, supoDe acuerdo a los datos a los que accedió, el lunes,Al inicio de semana, son los días de mayor consulta y cuando más hisopados se realizan; y en lo que iba de la mañana de este jueves, se realizaron tres hisopados.También se debe tener en cuenta que los síntomas de Covid-19 suelen confundirse con los de la gripe o resfríos estacionales.“Están aumentando día a día las consultas; en las últimas dos semanas, hubo un incremento del 50% de las consultas y de ese porcentaje, la mayoría de los pacientes se hisopa porque registra dos o más síntomas”, comunicó ala coordinadora de la posta respiratoria, María Paz Sáenz., aclaró. La médica reveló queademás de adultos mayores” y destacó que no se registran internaciones de neumonía por Covid-19.En ese sentido, la doctora ponderó que la mayoría de la gente está vacunada con tres o cuatro dosis contra el Covid-19, con lo cual, remarcó cómo la vacuna contra la pandémica enfermedad disminuyó la gravedad de la enfermedad; por eso se continúa haciendo hincapié en la necesidad de completar los esquemas de vacunación.Sáenz recomendó seguir utilizando el barbijo “en caso que uno esté resfriado porque puede ser viral por Covid-19 o por Influenza”.En la posta respiratoria del hospital San Martín, la atención es por orden de llegada de lunes a viernes de 8 a 20hs; ya no se necesita de un turno previo y el paciente solo debe ingresar por calle Pascual Palma, sin acompañante.El protocolo de Covid-19 para realizar un hisopado se activa cuando el paciente registra al menos dos síntomas asociados a coronavirus, como lo son, la pérdida del gusto o el olfato, fiebre de 37,5°C o más, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea o vómitos, rinitis o congestión nasal.Es el personal médico, tras la evaluación al paciente, el que determina la realización del hisopado.“A nivel país, y nuestra provincia no ha sido la excepción,, aproximado,por lo que aún no ha impactado en las internaciones y casos graves”, había explicado la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Y agregó: “En enero de este año, llegamos a tener más de 3.500 casos por día de la variante Ómicron con una demanda importantísima hacia los equipos de salud, que nos llevó a instaurar un centro de testeos para complementar la labor de los hospitales, detrás de Casa de Gobierno”. No obstante, aclaró que, alcanzando el 57 por ciento de internaciones por Covid en las unidades de terapia intensiva entrerrianas y con un posterior descenso.En consonancia, Velázquez anticipó quePor caso,. En tanto que, en las unidades de monitoreo de la provincia, durante esta semana epidemiológica, el cuadro respiratorio más frecuente de consulta es la Influenza”.Ante los casos estacionales de Covid-19, el Ministerio de Salud comunicó que se monitorea la situación en constante vigilancia; aumenta la cobertura de los refuerzos de vacunación e insiste en la importancia del uso de barbijos en lugares cerrados como barrera de protección y prevención; la ventilación de los espacios; la higiene de manos; la desinfección de las superficies de mayor contacto, entre otras medidas de cuidado.Cabe aclarar que las recomendaciones ya conocidas, son fundamentales ante el descenso de la temperatura, sobre todo teniendo en cuenta que quienes presenten síntomas compatibles con virus respiratorios deben aislarse preventivamente y realizar la consulta médica necesaria ante estos casos.