“Lo mataron como a un perro”, dijo madre de joven trans asesinada

En la madrugada del pasado miércoles se produjo un transfemicidio en la ciudad de Concordia. Una joven trans de 33 años y oriunda de la República Oriental del Uruguay, identificada como Fernando Mario López Somer, conocida como Fernanda López o "La Ferchu", fue asesinada a puñaladas y su cuerpo fue hallado en la vía pública, cerca del barrio donde se domiciliaba.La causa pasó a manos de la Fiscalía de Género de Concordia y familiares de la víctima se reunieron con el fiscal Juan Pablo de Giambattista, quien les manifestó que se continúa con investigación, existiendo por el momento pocas pruebas.“Nos reunimos con el fiscal, pero todavía no se sabe nada, nos explicó y dijo que están trabajando, pero todo lleva su debido tiempo y proceso; que todo va a salir a la luz”, dijo Violeta, madre de López.“Quiero que esto se aclare, que no quede así, porque lo mataron como a un perro a mi hijo, él no debía morir así. Nunca pensé que iba a tener que velar un hijo, ellos me tenían que velar a mí”, agregó para manifestar que “no vamos a hacer justicia por mano propia, pero tiene que haber una justicia que se haga cargo de esto, no puede quedar en la nada”.“Queremos que se haga justicia por nuestro hermano, que se esclarezca todo”, dijo otro familiar del joven trans.