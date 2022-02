Confirmaron el primer caso de subtipo BA.2 de la variante Ómicron en Argentina

Sociedad Detallan a cuántos días del contagio aparecen síntomas de Ómicron y cuánto duran

El laboratorio nacional de referencia para Covid-19 detectó el subtipo BA.2 de la variante ómicron en una muestra analizada en los últimos días. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había instado a la comunidad científica internacional a avanzar en su rastreo e investigación.Según informaron desde la cartera sanitaria,, aunque las fuentes no confirmaron cuál el país de "origen".Asimismo, explicaron que, señalaron fuentes del Ministerio de Salud aEste subtipo de la variante ómicron se está estudiando en el mundo. Datos preliminares indican que podría tener algún impacto en la capacidad de transmisión del virus SARS-CoV-2 y, probablemente, en la gravedad de la enfermedad. Por el momento, en los países donde está circulando, como Reino Unido, se observó que el esquema de vacunación al día mantendría la protección.que aún no se había detectado en el país este nuevo linaje de ómicron, que la OMS acababa de poner bajo investigación. "Seguimos monitoreando muy atentos la circulación local. Siempre puede surgir nueva variante o aparecer una nueva mutación. Así surgió ómicron. El virus [por el SARS-CoV-2]es muy difícil de predecir, pero por el momento ómicron es la variante predominante en el país y delta no está ofreciendo resistencia", dijo, entonces, la investigadora.La BA.2 forma parte de un sublinaje de la variante original de Ómicron, que ahora es dominante en todo el mundo y que es conocida como BA.1. Esta subvariante recibió el nombre de "sigilosa" porque sería capaz de evadir las pruebas para detectar Covid-19 debido a que no contaría con un gen de espícula (proteína S -Spike). Sin embargo, los especialistas advierten que esto ocurre en muy pocos casos.Si bien los científicos aseguran que aún es muy pronto para determinar cuál es su comportamiento, advierten que podría ser más contagiosa que la Ómicron "tradicional". "No sorprendería que BA.2 la reemplace lentamente en los próximos meses", afirmó Tom Peackock, científico del Imperial College London. Al tiempo que advirtió que "observaciones preliminares de India y Dinamarca sugieren que no hay una diferencia dramática en cuanto a la gravedad".