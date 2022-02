Qué se sabe y las dudas sobre la “subvariante” de Ómicron que llegó a Argentina

El primer caso de sublinaje BA.2, una nueva versión de origen común a la variante Ómicron de coronavirus pero con otras mutaciones distintivas, fue confirmado en Argentina, mientras comenzó a aumentar su prevalencia en algunos países de Europa, Asia y África, lo que generó un alerta en algunos Estados, que comenzaron a realizar vigilancia para"Hasta el momento la Organización Mundial de Salud solo mencionó en su actualización del 25 de enero que un número de países han reportado recientemente un incremento en la prevalencia de la secuencia BA.2, pero todavía no la clasificó ni como de preocupación ni de interés", dijo el virólogo Humberto Debat a Télam.Debat, quien integra el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), describió que "aún con un origen común y muchas semejanzas, BA.1 (el sublinaje que circuló de Ómicron impulsor de esta ola a nivel global) se diferencia en un gran número de mutaciones con BA.2 (el que está aumentado su frecuencia) lo que las pone a una distancia genética grande por lo que no sería correcto predecir las propiedades biológicas (comportamiento) de BA.2 en base a lo que vimos de BA.1".El especialista señaló que el primer dato duro que se tiene de BA.2 proviene de un estudio del Reino Unido en el que se observó que, pero hay que seguir estudiando".".En efecto, un reciente estudio realizado en hogares daneses que fue publicado como pre-print, es decir, que aún no cuenta con revisión de pares (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.28.22270044v1), concluyó que BA.2 es sustancialmente más transmisible que BA.1."El trabajo señaló que al igual que BA.1, BA.2 también está asociada a una evasión inmune que reduce el efecto protector de vacunas contra la infección, con una mayor susceptibilidad a la infección en personas no vacunadas y también de vacunadas inclusive con dosis de refuerzo", describió Debat.De los otros lugares donde BA.2 está siendo más prevalente, el virólogo detalló que "en el Reino Unido no se ve un aumento de infecciones, pero sí se observa que la baja de casos se ha desacelerado; en el caso de India los datos son más difusos y parciales como para interpretar y en Gauteng (región de Sudáfrica muy afectada por la primera Ómicron) es prematuro sacar conclusiones".El investigador indicó que "en definitiva hay mucho que desconocemos y"."Esto podría implicar que la ola de Ómicron se extienda más allá de lo esperado, justo en el contexto de una gran cantidad de regiones con incipiente disminución de infecciones luego de la ola de BA.1. Pero hay que esperar un poco más para sacar conclusiones", finalizó.Por otro lado, la Autoridad Danesa de Control de Enfermedades Infecciosas (SSI) puntualizó que "si una persona en un hogar está infectada por el BA.2, hay un riesgo global de 39% de que otro miembro de la familia sea infectado durante la primera semana. Por el contrario, si la persona es infectada por el BA.1, el riesgo es de 29%", reportó la agencia AFP."Las personas no vacunadas también pueden tener más posibilidades de ser infectadas por BA.2 con relación al BA.1", concluyó Camilla Holten Møller, médica en el SSI.