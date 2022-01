Cómo ejercitar la creatividad sin salir de la computadora

Pasamos muchas horas al día al frente de una computadora. Puede ser para trabajar, clases virtuales o hasta para una reunión con amigos, pero pocas veces nos preguntamos cómo ejercitar la creatividad a través de ella. Lo vemos como una herramienta laboral pero no como un elemento que nos puede potenciar. Por ejemplo, se puede desarrollar un mapa mental online que puede brindar organización en un proyecto.Una gran idea para convertirse en realidad siempre necesita organización, lo que muchas veces parece ser sinónimo de aburrimiento. Estructurar un proyecto y definir los pasos claves es vital para el éxito y no perder el rumbo cuando haya un poco de turbulencia. Organizar también es una labor creativa, donde se pueden utilizar diferentes palabras claves, formas o colores. Darle un sello personal puede hacer que el mapa deje de ser plano a convertirse en multicolor.La computadora puede ser un gran estímulo para ser creativo al tener muchas herramientas con las que se pueden crear desde textos, pasando por imágenes o hasta podcasts. La creación de contenido se ha visto potenciada en las últimas décadas por el acceso a la tecnología y las maneras de aprovecharlas. Estamos en una época de retos pero también llena de oportunidades.Para algunos un gran escape ante el estrés laboral es ver una serie o película en su plataforma de streaming favorita . Sin embargo, si uno realmente quiere retar a su creatividad, hay varias maneras de hacerlo sin tener que salir de la computadora. Desde algo tan simple como Paint, que es para hacer dibujos o editar imágenes, puede ayudar a relajarse a las personas.Se puede ir haciendo cosas más complejas como crear la portada perfecta del disco de su banda preferida. Para eso, con saber lo básico de Photoshop puede darle rienda suelta a las ideas que tenga.El saber utilizar las capas, también los diferentes efectos que se pueden brindar. También hay herramientas online para editar videos o hacer cortes simples. Ahora todo depende de uno mismo.Otras personas usan la creatividad para escribir. Puede ser una carta para una persona especial o también un tipo de diario donde se cuentan los highlights que nos viene pasando. Esta actividad también sirve para poner en relieve los hechos que nos pasan en el día a día.El poder transmitir nuestros sentimientos a través de palabras puede ser una gran receta. Otros prefieren aprovechar su imaginación para escribir cuentos o novelas que luego pueden convertirse en grandes hits.Suena a algo en lo que vamos a tener que desplegar mucha energía, pero lo cierto es que nos puede ayudar a aprovechar nuestra creatividad. Al ser una representación de pensamientos que va abriéndose desde un concepto central, puede servir para cualquier tema. Así sea laboral, estudiantil o personal, un mapa mental puede ser la solución. No es necesario que tenga tantas ramificaciones y hay aplicaciones como Miro que tienen muchas plantillas personalizables.Para las actividades en grupo también puede ser ideal. Por ejemplo, en una reunión de brainstorming pueden salir muchas ideas sueltas que si las vemos en un archivo de repente no se encuentra la conexión. Sin embargo, en este tipo de esquemas se puede ver la relación que tiene una con otras, en algunos casos con varios conceptos que estén dentro de este mapa mental. Hay diagramas tipo árbol, también de araña.Luego de ver algunas opciones de cómo ejercitar la creatividad con la computadora, nos podemos dar cuenta de que no solo sirve para trabajar o estudiar , sino que también puede servir como escape y liberación para nuestra inventiva. Solo es cuestión de darnos el tiempo de explorar y explotar nuestra imaginación.