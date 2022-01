Vecinos registraron la aparición de una víbora venenosa en Oro Verde

Una víbora apareció en la localidad de Oro Verde. Ariel Motura, responsable del proyecto “Proyecto Taguató", contó que salió a “caminar y observar aves” cuando se cruzó una coral. El hecho sucedió este miércoles alrededor de las 19 horas en Avenida Los Laureles al final.“Siempre que encuentro algún animal trato de conversar con biólogos amigos para tratar de establecer especie es. Hoy me confirmaron que se trata de una coral peligrosa para las personas”, expresó aSegún relató el joven “me quedó la anécdota de haberme acercado bastante, desconociendo de que especie se trataba. Si me picaba podría haber pasado alguna tragedia, porque al día de hoy no hay un antídoto”.Motura dijo que es la segunda que vez que observa una víbora de estas características. “La primera vez fue cerca de las vías y tuvimos la mala suerte de pisarla, pero en esa oportunidad fue una falsa coral”. Para distinguirla, el joven explicó que es “a través de los colores negro y amarillo, que tienen un orden invertido”.Ante la aparición de una especie, Motura recomendó “no molestarla y dejarla que transite. Si observan que puede poner en peligro la vida de una persona o ingresando a un domicilio, hay que dar aviso a la División de Abigeato o al 911”.