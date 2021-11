Se incendia la planta frigorífica de Gualeguay: "es una situación crítica"

La planta del frigorífico avícola “SoyChú”, ubicado en avenida Perón y San José, de la ciudad de Gualeguay, es afectada por inmenso incendio que se desató esta mañana. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.“Es una situación crítica para nuestra ciudad, porque muchas familias de la ciudad trabajan en el frigorífico”, contó a Elonce TV la periodista de Gualeguay, Luisina Viviani de Canal 2. Además, dijo que se evacuó a más de dos cuadras a la redonda porque el “frigorífico está en un lugar donde hay un barrio muy grande cerca que es el barrio Hipódromo”.“Fue un pedido de los Bomberos, por prevención de la gente de la zona, porque en el interior de la planta, hay calderas y otros artefactos que pueden estallar”, relató la periodista.“El fuego se reportó a las 10.35 y no ha dejado de arder. Más de cinco camiones de los Bomberos están trabajando y se sumaron dotaciones de Gualeguaychú”, relató Viviani y agregó que, hasta el momento, “no se han reportado heridos porque los trabajadores pudieron salir”.Trabajadores contaron a Lt38 que “salimos cuando sonó la alarma porque ya tenemos un protocolo de evacuación”, dijo el hombre que se desempeña en la zona de trozado.Algunas versiones sostienen que personal estaba soldando en la cámara de frío y una chispa, habría sido el origen del fuego.“Toda la ciudad está esperando que el fuego se pueda controlar porque muchas familias dependen del frigorífico”, dijo Viviani y sostuvo que “tuvimos la fortuna (en esta situación lamentable) que el viento sopla en otra dirección y no hacia los barrios, como tampoco, el humo no avanza hacia la ciudad”, subrayó.