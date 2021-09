Un pitbull atacó a un niño de 5 años y su madre: ambos sufrieron heridas

Un perro de raza pitbull atacó a su dueña y al hijo de esta, de 5 años, provocándole graves lesiones a ambos. Ocurrió el lunes, cerca de las 19.30, en el barrio Tablada, de la ciudad correntina de Santo Tomé. Según informó el portal Digital Santo Tomé, todo ocurrió cuando el pequeño se encontraba jugando con el perro y este comenzó a atacarlo, lo tiró al piso y le produjo mordeduras en la cabeza y en un brazo.Al percatarse de lo sucedido, la madre del niño intentó sacar al animal que estaba encima de su hijo, algo que logró, pero terminó siendo atacada ella con mordeduras en sus brazos.Ante los desesperados gritos de la madre y el llanto de su hijo, algunos vecinos de la zona acudieron a socorrerlos y uno de ellos, arriesgando su integridad física, no dudo en intervenir para separar al animal que estaba sobre la mujer, colocándole una cadena en el cuello y ajustándola hasta dejarlo sin aire.Una vez que el can soltó a su víctima, que estaba completamente ensangrentada, fue atado a un árbol, mientas la mujer y su hijo fueron trasladados al hospital local en un auto particular, pero a las pocas cuadras fueron alcanzados por una ambulancia que se dirigía al lugar del ataque.Como consecuencia de las mordeduras, la mujer recibió 30 puntos de sutura en uno de sus brazos y el niño, también recibió 21 en una extremidad superior y siete en su cabeza. Luego de ser atendidos, ambos recibieron el alta.Por su parte, el perro fue retirado de la vivienda por personal municipal, con la asistencia de la Policía. Hasta el momento, se desconoce cuál será su destino.