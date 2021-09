Piden que se inscriban en la plataforma quienes se vacunaron en jornada abierta

Avanza la vacunación contra el coronavirus en la provincia y María Eva Famín, la coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín, en declaraciones a este medio, señaló se continúan colocando primeras y segundas dosis de la vacuna contra el covid. “La fluidez de los ingresos de dosis y esto de ir programándolo nos permite avanzar sin demora en los operativos”, dijo aEn esta ocasión detalló cómo reciben los turnos para la aplicación de la segunda dosis quienes recibieron la primera en una jornada abierta: “Muchas personas asistieron a jornadas abiertas de vacunación sin haberse inscripto en la plataforma y solicitamos que lo hagan”.Explicó que “hay dos sistemas en paralelo uno es el Nomivac, sistema nacional, que se registra cada vacuna que se coloca y a quien”, y otro es el provincial.En este sentido, aclaró: “Que no se inscriban no quiere decir que no van a recibir la segunda dosis, pero es más simple si registran su voluntad de vacunarse”.