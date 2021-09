Video: Máximo Domínguez, el adolescente que sensibiliza con sus versos en Elonce TV

Máximo Domínguez, tiene 13 años y cuanta con una trayectoria muy amplia como cantor y decidor. A su corta edad sensibiliza con versos criollos que nacieron con él. El adolescente vive en la zona rural entrerriana, en un campo que se llama “El Retoño” a 7 kms de Urdinarrain, bautizado con el canto de los pájaros en un ambiente completamente campero.“Empecé de muy chiquito con la guitarra, a los 6 años. Arranque solo y con el tiempo me inscribí para aprender con un profesor. Primero recitaba y le agregue el ritmo”, expresó a Elonce TV el adolescente.El joven contó que en la escuela siempre participa de los actos, recitando algún verso. “Por la pandemia, en la secundaria no hemos tenido celebraciones, pero en la primera siempre me unía a los actos. A mis amigos le gusta la música foklorica”.Participó en varios programas radiales y televisivos como Raíces Montieleras con Don Víctor Velázquez, Alma Gaucha con Milton Pino, entre otros. Con su edad ha llegado al Encuentro de la Poesía gaucha en Río Grande Do Sul Brasil, despertando admiración por su clara expresión campera.