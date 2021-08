Suspenden trasplante de médula a joven entrerriana: “A seguir peleándola”, dijo

Jésica Cristaldo es de la localidad de Villa del Rosario, pero desde que le detectaron leucemia, está internada en el hospital San Martín de la capital entrerriana luchando contra la enfermedad.Semanas atrás, Jésica había recibido la grata noticia de que su hermana sería su donante por ser compatibles y se podría realizar el tan esperado trasplante de médula en Córdoba. Sin embargo, las quimioterapias no dieron el resultado esperado y deberá reiniciar el tratamiento.“Quiero comunicarle a toda la gente de mi pueblo que estaba colaborando conmigo en los diferentes beneficios que hicimos, que”, expresó la joven.En ese sentido, dijo queAhora tengo que seguir peleándola y lo voy a hacer como desde el primer día.Luego, contó que “me habían dado fecha de trasplante para el 12 de agosto en el Hospital Privado de Córdoba, pero me tenía que realizar una última quimioterapia. Después de ésta, me comunicaron que la médula no estaba limpia”.A su vez, Jésica comentó que “y cuando se logre limpiar la médula, ahí se podrá pensar otra vez en el trasplante. Esto es fundamental para que el trasplante funcione”.“Quiero informar a todas las personas que me ayudan, con las cuales estoy muy agradecida, que el dinero que se recaudó será utilizado para los gastos que tengo en Paraná”, remarcó al sitio Villa del Rosario Net.Por último, resaltó queEl pasado 10 de agosto,dialogó con Jésica, quien contó que esperaba los días para el trasplante haciendo videos para Tik Tok y pintando mandalas. Además dio cuenta de cómo debió adaptarse a la vida en el hospital.