Joven entrerriana espera trasplante de médula al ritmo de los bailes en Tik-Tok

Institucionales Fundación Crisálida donó seis TVs y cuatro sillones a un servicio del San Martín

@jeesicristaldo estas a un paso dee tu transplante de medula y vos te preparas para ir a cordoba ##rival ? Ocho cuarenta - Rodrigo

es la joven oriunda de Villa del Rosario que permanece internada a causa de un diagnóstico dedesde el 30 de diciembre en el hospital San Martín de la capital provincial., le contó la joven de 24 años a, soltó entre risas.A Jésica le diagnosticaron leucemia a fines del año pasado, y desde entonces lucha contra la enfermedad. Hasta que en junio le confirmaron que, una de sus seis hermanos, es compatible con ella para uny la intervención podrá realizarse en Córdoba.Consultada a Jésica cómo transcurrió su internación en pandemia, ella contó: “Pinto mándalas y las enfermeras tienen muy buena onda así que te levantan mucho el ánimo. Al principio le costó adaptarse, pero ahora estoy re bien. Ya me acostumbré”.También destacó el acompañamiento de las voluntarias de Fundación Crisálida. Es que la entidad, este martes, donó seis TVs y cuatro sillones para el área de oncología del hospital San Martín. “Fue muy lindo porque ahora me voy a entretener, a mí me gusta escuchar música, reggaetón”, resaltó al prometer: “Ahora voy a levantar todo”.En los videos a los que accedió ase la puede ver disfrutando de un cuarteto dado que está pronto a viajar a Córdoba para el trasplante de médula ósea., le confesó aentre risas.“Sigo necesitando de donantes de sangre, porque me pasan plaquetas”, contó al valorar que los vecinos de su pueblo, Villa del Rosario, “son muy solidarios, me ayudan, y hasta colectan dinero para enviarme”., sentenció.