Coronavirus: suero equino hiperinmune es neutralizante contra nuevas variantes

Estudios in vitro comprobaron que el suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2, desarrollado por la compañía biotecnológica Inmunova, tiene capacidad neutralizante contra las variantes de Manaos y del Reino Unido, que se asocian a una mayor tasa de transmisión y ya están presentes en la Argentina, según indicó la Agencia CyTA-Leloir.



"Los resultados son muy importantes porque mostraron similar potencia neutralizante contra esas variantes respecto de la principal cepa pandémica que circula en el país", afirmó Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova, investigador superior del Conucet y jefe del Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL).



"Los anticuerpos policlonales, en los que se basa el suero, tienen como ventaja que reconocen y unen en varias regiones del dominio RBD de la proteína espiga o "Spike" de SARS-CoV-2, bloqueando los sitios de interacción con su receptor humano", indicó la agencia científica.



"Este carácter policlonal reduce el riesgo de escape viral. Y los estudios in vitro confirmaron su capacidad neutralizante frente a estas nuevas variantes", explicó Goldbaum, también director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).



En diciembre de 2020, Anmat autorizó este tratamiento para pacientes adultos con enfermedad Covid-19 moderada a severa hospitalizados sin necesidad de oxígeno, uso de oxígeno con máscara y ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo, dentro de los 10 días del inicio de síntomas.



Estudios in vitro, realizados el año pasado, demostraron que el suero tenía un poder neutralizante 100 veces mayor al plasma de pacientes recuperados contra la cepa original (Wuhan) del SARS-CoV-2.



Ahora, nuevos ensayos in vitro demostraron que tiene una capacidad neutralizante contra las variantes P.1 (Manaos) y B.1.1.7 (Reino Unido) que es 100 veces superior al promedio observado en plasma de pacientes convalecientes y de personas que han sido vacunadas.



Los estudios de laboratorio con ambas variantes se efectuaron en el Instituto de Virología "Dr. José M. Vanella" de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Unsam.