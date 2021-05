Joven entrerriano ya tiene partida de nacimiento sin género: “Estoy muy feliz"

Trámite

Apoyo familiar

Paris Francis Caraballo, tiene 23 años y es la primera persona con partida de nacimiento sin género en Concepción del Uruguay, y la segundo en Entre Ríos; significa que no es ni mujer, ni varón, sino, no binarie. Paris, estudia Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Entre Ríos.Paris.“En la partida de nacimiento no se especifica ningún género, porque es lo que quiero para mi identidad y por lo que lucho: la no limitación y restricción de mi libertad por género”, dijo.Como todo trámite, debe atravesar burocracia, y la burocracia trae aparejada la falta de formación de los y las funcionarias, pero pese a eso, Paris pudo lograr tener su documentación.“El trámite lo quise iniciar hacer un año y no pude. Recién hace seis meses me presenté con una abogada defensora y arranqué el procedimiento. Hace tres días se rectificó mi partida de nacimiento y recién hoy (viernes) tuve el papel en mis manos”, explicó.Paris tuvo que presentarse de manera legal para tramitar la documentación. “No hay una ley que contemple a las personas no binarias o sin género. La ley de Identidad de Género, contempla el cambio magistral de masculino a femenino. Mi trámite es diferente porque yo quise eliminar definitivamente el sexo que se especifica dentro de los papeles legales”.Sin embargo, comentó que “ninguna persona que tiene rectificada su acta de nacimiento, tiene DNI. Somos indocumentados, porque el RENAPER, no estipulo ni tiene por sentado que poner en la sección de Sexo. En Argentina, no hay ninguna persona que tenga esto”.Sobre el nombre, Paris contó que "elegí mi nuevo nombre con mi abuela, que está muy presente, y con unos mates de por medio elegimos Paris, porque no tiene género y Francis porque hace alusión a mi nombre anterior, y puedan seguir diciéndome Fran", relató.“Con mi familia tenemos muy buena relación y con mi abuela siempre decimos que lo importante es ser felices y desarrollarnos como queramos, siempre estando cómodos. Desde que me identifique como un joven gay en mi adolescencia me apoyó. Mis amigos siempre me acompañaron desde el momento cero”, finalizó.