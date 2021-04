“Cada vez se incrementa más la demanda de oxígeno” en Paraná y zona

Sociedad Incluyen al oxígeno entre productos que deben tramitar permiso de exportación

“Cada vez se incrementa más la demanda de oxígeno”, confirmó aSusana Pintado, propietaria de “La Casa del Oxígeno” en Paraná. “Hay más pedidos y me comentaron que en planta, en Rosario, hay bastante cola para esperar la carga. Estamos yendo casi todos los días a planta, más por la demanda en el interior que acá”, aunque en la capital entrerriana “también se está demandando más, sobre todo en los hospitales”, expresó.Indicó al respecto que “en invierno siempre aumenta la demanda por las alergias y problemas respiratorios, pero ahora se está viendo en hospitales y sanatorios que ni bien el paciente tolera para irse a la casa, le dan el alta y vienen los particulares a buscar tubos para tener oxígeno en sus domicilios”.Acotó que también se puede acceder a un “concentrador de aire es a 220 v, que si la persona tiene un grado no muy profundo de Covid o de problema respiratorio puede usarlo y es más económico que el oxígeno medicinal. Cuando es permanente, conviene un concentrador de aire y no un tubo de oxígeno”.Precisó en tal sentido que “el alquiler de un concentrador de aire cuesta 14.800 pesos por mes”. En el caso de los tubos, si el paciente tiene que tener conectado oxígeno las 24 horas tiene un costo diario superior a los 5.000 pesos.Pintado cuestionó que se congele el precio del oxígeno medicinal. Y comparó que “no se frena el aumento de los combustibles”, que influyen en los costos.“El Estado tampoco manda las partidas correspondientes y paga en términos, sino que uno tiene que tener espalda para aguantar dos, tres o cuatro meses el pago de ese oxígeno medicinal”, completó.