Quieren que no sea obligatorio el uso de barbijo en las escuelas de Crespo

Representantes de padres y ciudadanos autoconvocados, suscribieron una nota que elevaron al Concejo Deliberante de Crespo, después de haber mantenido una reunión con el intendente, Darío Schneider y el responsable municipal de Salud, Marcelo Cerutti, con el mismo espíritu. El petitorio no sólo busca que los ediles arbitren gestiones con el objetivo de que el uso del barbijo o tapaboca sea “recomendado” y no “obligatorio” durante el tiempo de clases; sino que también proponen darle mayor profundidad a los datos epidemiológicos que se recaban y procesan en el ámbito local.





La nota ingresada formalmente este miércoles, precisa los nuevos puntos que sugieren incorporar por cada caso de PCR Positivo, y ante el primer contacto:



- Datos personales (edad, ocupación, profesión, actividades físicas);



- Antecedentes patológicos (enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, alergias, etc).



- Tratamientos farmacológicos habituales



- Enfermedad actual (clínica: sin síntomas, con síntomas -Cuáles-, tratamiento, evolución del cuadro: curación total, muerte)



- Antecedentes de vacunación antigripal



- Antecedentes de inoculación contra el Covid 19 (marca de vacuna, fecha de cada dosis, síntomas tras inyección)



"Asimismo, deberá solicitarse a todos los Laboratorios de esta ciudad, que incorporen a cada resultado de PCR el valor de CT (número de amplificaciones). Esta información es de suma importancia, tal como ha sido demostrado científicamente, ya que cuando mayor sea este valor, mayor será la posibilidad de un resultado Positivo Falso. Debiendo cada ciudadano, poner a disposición este resultado ante el interrogatorio que el COES local efectuará, con sus miembros o colaboradores", agrega la misiva.



La intención es que estos nuevos datos se vuelquen al programa de estadísticas del Sistema de Seguimiento y Detección Temprana Covid-19, "lo que permitirá determinar información altamente valiosa no sólo para esta ciudad, sino para el mundo. Pudiendo de esta forma aclarar muchos puntos inciertos existentes alrededor de este virus", aseguraron los firmantes.



La motivación



Este grupo de autoconvocados había colectado firmas a poco de iniciado el ciclo escolar 2021, pidiendo a las autoridades municipales y de estamentos superiores, que los alumnos y docentes puedan usar barbijo o tapabocas si lo creen necesario y a voluntad, no de manera obligatoria. Al respecto, hicieron saber a los concejales: "Hasta el día de la fecha sólo hemos tenido una respuesta escueta del COES Municipal, por la cual se nos informa que estarán a lo resuelto por el Ministerio de Salud de la Provincia. Debido a que desde esta institución aún no tenemos respuesta, a pesar de haberse efectuado una serie de llamados telefónicos, a distintas horas, y por varios días, los que han resultado infructuosos, es que consideramos de imperiosa necesidad avanzar de alguna forma en este tema, interesando se escuche nuestro planteo como ciudadanos y padres preocupados por la situación vivida en la actualidad. Siendo así, es que luego de una pequeña entrevista con el intendente Darío Schneider, y el Jefe del COES municipal, Dr. Cerutti, venimos a solicitar se incorpore una serie de ítems en el seguimiento de las personas positivas de Covid. Esto es, tal como se explicó al intendente, con la finalidad de obtener estadísticas más certeras y reales, que permitan sacar conclusiones con menos porcentaje de error".



"Si se logra ampliar los datos estadísticos que se recogen durante el seguimiento de una persona PCR Positivo, se podría llegar a mejores conclusiones que reflejen de manera más fehaciente la realidad sanitaria de nuestra ciudad, que justifique la emisión de un nuevo Decreto que se condiga con la realidad, incorporándose el uso NO obligatorio de barbijo y/o tapaboca. Y para ello es necesario que uds. como representantes de esta ciudad tomen el timón de esta posibilidad, analizando el planteo sugerido por esta parte, y llevándolo a la práctica mediante resolución", esgrimieron.



Esperanzados en que la petición tenga un eco favorable a los fines que pretenden, sostuvieron: "Nuestra ciudad tiene no mucho más de 24.000 habitantes, por lo cual es ampliamente factible darle curso a la propuesta sugerida e interesada. Pudiendo de esta forma obtener estadísticas que logren aclarar varias lagunas existentes en el tema que nos aqueja hoy como población mundial. Desde lo poco podemos lograr muchísimo. Dando a conocer información que serviría a millones de personas, de distintas partes del mundo. Es nuestra obligación como pobladores de este planeta, lograr erradicar miedos, y salvaguardar nuestra especie".



La nota pasó a Comisión, para ser analizada por ambos bloques de concejales, en futuras reuniones de comisión.

Fuente: Estación Plus Crespo