Crimen de Iván Pérez: Por falta de unanimidad, habrá nuevo juicio popular

El jurado popular que juzgó al policía Mauricio Gómez, único acusado de la muerte de Iván Pérez en octubre de 2019, no logró un fallo unánime, por lo que tanto la Fiscalía como la querella deberán reformular sus acusaciones para que se conforme otro jurado y se lleve adelante un nuevo juicio, en fecha a confirmar.



El jurado popular estuvo conformado por doce ciudadanos, seis mujeres y seis hombres, que fueron elegidos tras una minuciosa elección, bajo la coordinación de la jueza Alicia Vivian.



Luego de una agotadora última audiencia, donde se escucharon los alegatos de clausura tanto del fiscal Lisandro Beherán y de la querella encabezada por el doctor Pablo Di Lollo, además del alegato del defensor de Gómez, doctor Alfredo Vitale, la presidenta Alicia Vivian instruyó a los doce miembros del jurado popular sobre la forma en que deberían llegar a una determinación.



Luego de más de cuatro horas de cuarto intermedio, los integrantes del jurado popular expresaron ante la Jueza Vivian pasadas las 19 que “no habían llegado a un fallo unánime”, razón por la cual y de acuerdo a lo que establece el reglamento de juicio por jurados, este juicio queda sin efecto, el jurado popular se disuelve y se deberá realizar un nuevo juicio con otro jurado.





Las cuatro audiencias



Las audiencias tuvieron lugar en el Centro de Convenciones local y fueron transmitidas en vivo y por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial, dado que el STJ determinó que las mismas no fueran abiertas a la presencia de la prensa.



Fueron varios los testigos que declararon en el estrado, destacándose en la anteúltima audiencia desarrollada el martes dos testimonios: por un lado el director de Derechos Humanos municipal, Matías Ayastuy, quien cuestionó la labor policial durante el proceso que derivó en la muerte de Iván Pérez en octubre de 2019 en un baldío del barrio Molinari, supo El Día.



Y el otro testimonio fue el del acusado del crimen, el sargento Mauricio Gómez, quien subió al estrado, no aceptó preguntas y contó en un monólogo su versión de los hechos acontecidos ese fatídico día.



Gómez explicó que “tomé la precaución de bajar con el arma desenfundada y cuando me asomo al descampado veo que Pérez no era un riesgo, es entonces cuando tomo la precaución de desmartillar el arma es ahí es cuando se me ocasiona un disparo involuntario”.



Según Gómez, el hecho de desmartillar el arma fue porque “el objetivo era perseguir a la persona, pero se me ocasiona el disparo involuntario”. “Y entonces guardo el arma, levanto la vista y no lo veo. Corro porque pienso que Pérez puede estar detrás del templo evangélico, pero lo veo tirado en el piso, por lo que llamo al servicio de emergencias”, concluyó con respecto a lo que pasó ese fatídico día.



“Para mí, desde ese momento cambió todo, porque habiendo tomado todas las medidas de precaución que tomé, no me explico cómo se me ocasionó ese disparo involuntario, y no pudo vivir pensando que le quité la vida a una persona”, dijo a modo de conclusión.