Video: Automovilista atropelló a estudiantes que celebraban el Último Primer Día

Un conductor atropelló esta mañana a un grupo de alumnos del colegio "Albert Einstein" de la ciudad de Mar del Plata, en momentos en que festejaban el llamado "Último Primer Día" (UPD), frente al establecimiento educativo, en el marco del inicio del ciclo lectivo para el nivel secundario, en tanto el automovilista que detuvo la marcha fue demorado, informó la policía.



El hecho, que quedó registrado por las cámaras de varios celulares y rápidamente fue viralizado en las redes sociales, ocurrió antes de las 8, en las puertas del Instituto Albert Einstein (IAE), situado en Catamarca al 3600 de la ciudad balnearia, minutos antes de que los estudiantes ingresaran a cursar su primer día de clases del último año de la secundaria.



En el video, que dura pocos segundos, se puede observar a una veintena de jóvenes festejando sobre la calle Catamarca, antes de ingresar al establecimiento educativo, mientras se ve al vehículo en cuestión avanza sobre el grupo de estudiantes.



Si bien en lo videos se observa que atropella a más de un estudiante, sólo una estudiante de 17 años, cuyos datos no fueron dados a conocer, fue trasladada por una ambulancia del SAME a un centro de salud privado, para la realización de los estudios preventivos tras una lesión en el pie, informó la policía en el lugar del hecho.



En tanto, el conductor de un Audi Q5, identificado como Fernando García Castellano, padre de un alumno de esa misma institución educativa, tras el suceso detuvo la marcha y presto colaboración ante la policía que rápidamente llego al lugar.



En un breve contacto con la prensa antes de que se lo llevaran demorado hasta que declare en la fiscalía de turno, Castellano expresó: "Acababa de dejar esta mañana antes de las 8 a mi hijo de cuarto año de esa misma institución educativa y, cuando comienzo a circular por la calle Catamarca, me encuentro con un grupo de estudiantes festejando el famoso 'Último Primer Día' y se abalanzaron sobre el rodado, embistiendo a uno de ellos".



"No sé si estaban alcoholizados, pero sí se los veía muy alegres. Y esto se podría haber evitado si se prohibieran estos festejos o si las autoridades del colegio o municipales tomaran las medidas correspondientes para que no se corten las calles, y se tiren sobre los autos para que no pasen o te golpean el auto al pasar", dijo. Por último, añadió: "A mí me hacen el control de alcoholemia, como corresponde ante estos hechos, pero yo pregunto: a los chicos le harán el test de alcoholemia, los chicos desaparecieron y están dentro del colegio".



Fuentes de la investigación informaron que Castellano fue trasladado a unidad carcelaria 44 de Batan, hasta que declare ante la fiscalía de turno y determine su situación procesal, en tanto que la menor atropellada no reviste gravedad.