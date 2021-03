Vacunaron a 550 mayores de 70 años en Concordia: video de los testimonios

Testimonios

En el marco del Plan Rector de Vacunación, el gobierno entrerriano llevó a cabo el operativo de vacunación de manera simultánea en Paraná y Concordia. El gobernador Gustavo Bordet visitó uno de los vacunatorios en la capital provincial y destacó el buen ritmo del operativo en toda la provincia.Mientras tanto, desde las ocho de la mañana, se desarrolló la primera jornada de vacunación a personas mayores de 70 años en Concordia, donde se inmunizó 550 personas en el Centro de Convenciones de esa ciudad.Un hombre de 81 años dialogó con Elonce TV en el Centro de Convenciones de Concordia y tras ser vacunado, dijo que no le “dolió nada. Ya estoy más tranquilo, porque salíamos a hacer los mandados y listo. Nos quedábamos en casa”, afirmó y señaló que “el 05 de abril me toca la segunda dosis”.Además, su esposa que lo acompañaba, sostuvo que “mi hijo nos inscribió a los dos. A él lo llamaron por el turno y a mí todavía no”, dijo la mujer.La señora destacó la organización de la vacunación. “Uno viene, ya le indican donde tiene que ir, y te acompañan”, afirmó.Por otra parte, una mujer acompañada por su hija, afirmó a Elonce TV que “fue apenas un pinchacito. Fue una maravilla la organización”, reslató.Felipe, de 73 años, se mostró contento y tranquilo, porque según dijo, “ahora voy a poder ir a visitar a mis hijos y nietas. Tengo una nieta en La Pampa y otra en Río Negro”, explicó y agregó: “hace un año y cuatro meses que no salgo de Concordia”, señaló.El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, estuvo presente en el operativo y sostuvo que: "Hoy es una fecha realmente esperada en un trabajo que venimos haciendo en conjunto desde hace mucho tiempo desde el Comité de Emergencia, el Hospital Masvernat dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, y el municipio de Concordia con sus áreas de Salud para empezar con la vacunación de los adultos mayores de 70 años", sostuvo., no obstante le pedimos a todos que sigamos con el distanciamiento, con el uso del tapaboca y las prevenciones porque es lo más importante".Finalmente, destacó el trabajo conjunto y organizado entre el gobierno provincial y el municipio con sus áreas de Salud, y completó: "De esta manera demostramos que se puede organizar y trabajar bien en conjunto.".“La sincronización del operativo, funcionó como lo planificamos, incluso, pese a la lluvia”, destacó García y agregó que “la gente llegaba con muy buena disposición y era acompañada en todo el recorrido por un agente de salud hasta que se iba”.Las personas que recibieron las dosis se inscribieron previamente en la página web ( https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E ) para registrar la voluntad de recibir la vacuna. Es necesario recordar que la plataforma no brinda turnos al momento de la inscripción sino que se van asignando luego según la disponibilidad de dosis y la planificación por zona y, en todos los casos, se comunica en un plazo de 24 a 48 horas antes del turno.