Muerte tras una mancha de vino: “sé que reaccioné mal”, dijo el acusado

La comunidad de la ciudad chaqueña de Charata no sale de la conmoción que provocó la muerte de Gonzalo Escobedo tras seis días internado en un hospital. El joven sufrió una grave lesión tras caer al piso de cabeza luego de un empujón de otro chico por haberle manchado la camisa con vino.El altercado ocurrió en la Costanera Sur de la localidad de la provincia de Chaco.Al parecer, la víctima había manchado con vino a otro joven y éste reaccionó con un violento empujón. La caída al piso de cabeza le provocó una grave lesión y Gonzalo requirió internación en el Hospital Perrando de Resistencia.El adolescente de 17 años fue operado pero su estado de salud empeoró y murió el pasado viernes luego de seis días de agonía. Sus familiares exigen Justicia y se manifestaron en las redes sociales.Tras el violento episodio que generó la internación de Gonzalo, su mamá le escribió por privado en una red social al agresor de 18 años. El acusado de empujar a la víctima se defendió argumentando: “Él me tiró vino y me mojó, señora”.El violento hecho se suscitó, según queda en evidencia por las propias palabras del agresor, durante una conversación establecida con la madre del joven porque “él tiró vino, él me mojó”, “yo sé que reaccioné mal…”, “no le pegué cuando me tira el vino yo lo agarro…y lo tiré y cayó mal”, explica en su repuesta el supuesto agresor.