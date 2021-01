Covid en Gualeguaychú: amesetamiento de casos pero alta ocupación de camas

La localidad de Gualegucyhú desde comienzo de año, se registró un pico de casos de coronavirus, que corresponde a los últimos días del año 2020. Semanas atrás el hospital Centenario de la localidad debió trasladar pacientes a otras localidades para poder dar respuesta en materia de salud.

“Tenemos una meseta de casos en este momento. En enero hubo un incremento que fue producto de las reuniones de fin de año”, declaró el director del Hospital Centenario, Eduardo Elías, a Elonce TV y aseguró que este estancamiento de casos sigue manteniendo un nivel alto en la ocupación de cama.



En la localidad había un centro de aislamiento externo, pero en diciembre se trasladó al mismo hospital “fue por el inicio de la temporada turística, y contamos con una capacidad para alojar a 60 personas y en este momento hay menos de 20”, declaró Elías y agregó que muchos de los pacientes con covid-19 realizan el aislamiento en su domicilio y son más de 3.000. a los que se le hace un seguimiento telefónico de control.





“Tenemos una tendencia a una curva descendente de personas infectadas, si bien hubo un brote y rápidamente se ganó el espacio de ocupación de camas, semana a semana hay una tendencia a una baja de casos”, señaló Elías.



Y resaltó que “el hospital tiene una alta tasa de ocupación camas de terapia intensiva, cuenta con diez y están todas ocupadas, nueve pacientes tienen respirador. En tanto en el área de febriles ampliamos la capacidad, que son críticos, pero no necesitan el equipamiento de terapia”.



Derivaciones



En un momento del pico de casos, el hospital Centenario se vio obligado a trasladar pacientes con coronavirus debido a que su capacidad estaba sobrepasada, “derivamos pacientes críticos a Gualeguay y algunos moderados a Paraná. Hoy eso no se realiza, porque el sistema no está saturado”, declaró Elías.



“Trabajamos para mantener la respuesta sanitaria, hay muchos profesionales que colaboraron en momentos críticos, de todos modos, no hay sistema de salud que aguante si hay un descontrol”, sumó.



En cuanto a los tratamientos para el coronavirus, dijo que “hay muchas alternativas terapéuticas que se barajan, todos deben ser evaluados por la ANMAT, sociedades científicas y reconocidas en nuestro territorio”, culminó.