Un joven albañil encontró un fajo de dinero y los devolvió

Julián Escalante iba a trabajar en su moto cuando en un semáforo encontró el dinero tirado y sujeto con una banda elástica y una nota que decía, “Nico: 15 días 22500 (-1.000)”.



“En el semáforo freno y se me da para mirar al costado en la vidriera y me di cuenta que era plata. Cuando se pone en verde el semáforo, estacioné en el cordón, lo llevé y compartí la foto en un grupo de Santo Tomé”, detalló Julián a Cadena 3.



El propietario se contactó enseguida con Julián por Facebook y le demostró con otros bollos de billetes igual que era el propietario. “El muchacho me mostró otros fajitos que eran los mismos, envueltos igual y con la misma letra”, explicó.



En esta buena acción, Julián asegura que obtuvo “más de diez mensajes de muchos supuestos dueños”, hasta dar con el verdadero.