El video de la familia que se abraza bajo el marco de una puerta ante el sismo

Al filo de la medianoche un importante terremoto sacudió a San Juan, el cual tuvo réplicas en distintas provincias del país.Una pareja miraba la televisión, mientras sus hijos jugaban en la casa cuando el sismo los hizo entrar en shock.La escena es desgarradora. De fondo se escuchaban gritos y llantos de otros vecinos.

El testimonio de la familia



Sergio Catala y su esposa Andrea estaban terminando de cenar frente a la televisión. Uno de sus hijos jugaba con la tablet y el otro con el perro. Una escena común en un día cualquiera. Hasta que llegaron las 23.46 y se desató el sismo de magnitud 6,4. Lo que siguió fue de terror: entre gritos y llantos, los padres y sus hijos corrieron a resguardarse bajo el marco de la puerta de entrada.El momento quedó registrado por la cámara de seguridad que Sergio tenía instalada en el living de su casa, en un primer piso de un edificio de la localidad de Rivadavia, a unos cinco kilómetros de la ciudad de San Juan y a poco más de 20 del epicentro, en la localidad de Media Agua.Según precisó, el momento del video en el que se abrazaron corresponde al pico máximo del temblor. “Nos paramos y nos pusimos a rezar. Fue muy feo, todo se movía. Luego hubo muchas réplicas”, explicó.Entonces se le cruzaron miles de pensamientos, entre ellos la preocupación por dónde iban a pasar la noche. “Vivimos en un edificio, no tenemos un jardín para acampar. Íbamos a tener que quedarnos en la calle”, contó. Por suerte la propiedad, que está construida con medidas de protección antisísmica, no sufrió daños y pudieron volver enseguida. En el resto del barrio tampoco observó grietas, como si se vieron en otras partes de la provincia en las rutas y paredes de algunas casas.“Al principio pensamos que el temblor era en Chile. Pero no, era acá”, dijo. Se dieron cuenta porque pronto “colapsaron las líneas telefónicas”.Pasado el susto, y aún desvelado por el temblor, Sergio contó que le sorprendió la ausencia de ruidos en medio de la noche. “No se sentían ni los grillos, era un silencio total, terrorífico”, concluyó.San Juan sufrió el peor terremoto desde Caucete en 1977 hubo heridos y daños. El epicentro fue en la localidad de Villa Media Agua, a unos 20 kilómetros de la capital, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).