Temblores, mareos, caída de mampostería y miedo: el relato del sismo en San Juan

Paraná Un fuerte sismo con epicentro en San Juan se sintió en Paraná

Un fuerte sismo de 6.4 de magnitud en la Escala de Richter se produjo anoche en San Juan, con repercusiones en otras provincias del país. Gimena González, es de Paraná y junto con un grupo de amigos se encuentra vacacionando en San Juan, relató acómo fue su experiencia.“Nos salvó la feliz ignorancia de no saber cómo es un sismo. Somos tres amigos que vinimos a San Juan y otra chica nos contó que dos veces al mes aproximadamente ocurren estos fenómenos”, detalló.“La sensación que se estén moviendo las cosas es inexplicable, uno siempre da por sentado que lo único fijo es la tierra”, valoróY resaltó que “nos brindaron ciertas recomendaciones, como quedarnos dentro de una casa, preferentemente cerca de las puertas, no utilizar ascensores, colocarse debajo de la mesa. Sentimos mareos, sentimos como todo temblaba”.“Nos comenzamos a asustar cuando los mismos sanjuaninos nos indicaban que estaban sorprendidos, ahí nos dimos cuenta de la importancia del mismo”.Según relató Gimena, las viviendas de San Juan están preparadas para los fenómenos de sismos, y “si bien, en donde estamos se cayeron cosas, no pasó a mayores”.