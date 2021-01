Don Pedro Acosta cumplió 104 años: vecinos festejaron con “pintada” en la calle

La calle Carlos Pellegrini, entre Colón y 3 de Febrero, de la ciudad de Rosario del Tala, amaneció pintada, con pasacalle y globos. Los vecinos prepararon una sorpresa por el cumpleaños del hombre más longevo de la localidad, según indicaron.Don Pedro “Perico” Acosta, cumple este lunes, sus nada menos que 104 años de vida y los vecinos realizaron una “pintada” frente a su casa.Don Perico nació en la localidad de Gobernador Echagüe, departamento Tala, el 18 de Enero de 1917. Es hijo de Don José Costa y Doña Luisa Morisón.“Un grupo reducido de vecinos, lo esperaron para cantarle el “Feliz Cumple”, y sacar fotos a este momento tan especial para el vecino que es querido por todos”, describió Iván Rodríguez.Don Perico se mostró sonriente por la sorpresa y hasta bromeó diciendo: "son buenas estas vecinas, pero yo soy más bueno", dijo y agregó: "este año no habrá fiesta como otros años, pero algo vamos a comer".Trabajador rural desde muy joven, y con una gran vitalidad que demuestra cada día, al caminar una vuelta manzana en el barrio donde vive."Ya no camino como antes, ando bien de salud, pero las piernas ya no me responden como antes, lo que hace que venga poco a mi casa, solo camino un poco en la otra cuadra", puntualizó cumpleañero, según contó Iván Rodríguez.Desde que comenzó la pandemia, Don Pedro “Perico” Acosta, convive con su hija a dos cuadras de su hogar. Una vez que fue saludado por los vecinos, ingresó a su casa y allí recibió la visita de la Abuela Tita, con quien se ponderaban la juventud, "se lo ve muy bien y muy joven", dijo Doña Tita, a lo que Perico contestó con una sonrisa: "usted está muy bien también".De esta manera, el hombre más longevo de Rosario del Tala, festejó su cumpleaños 104. Fuente: (Iván Rodríguez).-