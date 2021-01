Prorrogan restricciones a pesca comercial y deportiva en el río Paraná

El Ministerio de Producción emitió una nueva resolución para continuar preservando el recurso ictícola: prorrogó hasta marzo de este año las restricciones a la pesca comercial y deportiva.



La Resolución Nº 0003DRN establece, además, un cupo de extracción total de pescado de río de jurisdicción provincial del río Paraná de 1596,56 toneladas para los meses de enero a marzo del 2021, para la especie Sábalo y el denominado pescado de línea -especies acompañantes según terminología del proyecto evaluación biológica y pesquera de especies de interés deportivo y comercial en el río Paraná.



Según detalla la resolución, "la asignación de cupos en particular será realizada por la Dirección de Recursos Naturales de conformidad al volumen de extracción registrado durante el mes de enero a marzo de 2020, con idéntica reducción a los establecidos mediante Resolución N°804/20DRN, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada interesado, y de conformidad a lo dispuesto en los considerandos de la presente".



En la norma se destaca que "en el caso de los frigoríficos con autorización para exportar, el volumen de extracción y acopio será determinado conforme pautas precedentes, ponderadas según porcentajes promedio de las asignaciones de cupos de exportaciones emitidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación".



Por otra parte, a partir del 1 de enero y por 90 días, se extiende el plazo respecto a la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio de productos de la pesca en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial los días martes; y los viernes hasta las últimas horas del domingo, incluyendo feriados nacionales y provinciales.



Mientras que la restricción de la pesca deportiva es de lunes a jueves, por el mismo plazo; exceptuando el caso de la pesca deportiva realizada con Guía de Pesca debidamente registrado ante la Dirección General de Fiscalización conforme Resolución N° 307/06. En los días habilitados mediante el presente artículo la pesca deportiva será realizada con devolución inmediata de las piezas capturadas, aclara la resolución.



Según un informe del Instituto Nacional del Agua sobre Posibles Escenarios Hidrológicos en la Cuenca del Plata, durante el período diciembre a febrero de este año se pronostican condiciones deficitarias de precipitaciones para el Litoral argentino, cuenca del río Paraná.



La decisión del gobierno provincial es continuar con la implementación de estas medidas de contralor sobre el recurso hídrico y pesquero, a los fines de su preservación y hasta tanto no mejore la situación respecto a los niveles del río y los indicadores que se obtengan sobre su estudio.



La situación hídrica y pesquera



Además del contexto de aislamiento por la pandemia del Covid-19 iniciada en marzo del año pasado, Entre Ríos sufrió la bajante del río Paraná; alcanzando niveles muy bajos que comprometieron no sólo la realidad económica de los actores que integran la cadena productiva de la pesca; sino además puso en peligro el mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas que acompañan al recurso hídrico.



A pesar de las disposiciones de distanciamiento social, el personal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería debió adaptarse a la situación e implementar nuevos modos de trabajo para comenzar a trabajar en un tema que preocupó a todos desde un primer momento.



De esta manera, se intensificaron los controles en los principales puertos de desembarque de pescado, se implementaron restricciones a la pesca tanto deportiva como comercial, se redujo la extracción de pescado de río y se disminuyó a un 50 por ciento las asignaciones para exportación de pescado.



A través de las direcciones de Recursos Naturales y Fiscalización se llevaron adelante varias acciones de control en puntos estratégicos, que fueron trabajadas de modo articulado con Puerto de Fiscalización de la ciudad de Victoria, Prefectura Naval Argentina, la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, la Policía de Entre Ríos y Gendarmería. Ejemplo de esta última tarea en conjunto fue en el punto de partida de la RN Nº174, traza Victoria Rosario; o sobre los riachos en la zona de la camiseta, para hacer cumplir la ley provincial de pesca N°4892.



Los operativos fueron diversos e incluyen el control de las tallas y artes de pesca permitidas, aberturas de mallas y la habilitación mediante el carnet otorgado por la Dirección General de Fiscalización.



A través de la Resolución Nº804/20 se estableció por primera vez en la historia de la provincia un cupo de extracción del pescado de río fijado para el último semestre del año pasado en alrededor 3.200 toneladas, este límite o restricción en la extracción de pescado de río se pudo cumplir bien por las pesquerías según los registros obtenidos.



Resultados



La implementación de las medidas en la cuenca del río Paraná, que lleva nueve meses de vigencia, permitió realizar un balance respecto a su impacto.



La aplicación de la resolución N°804/20 DRN produjo un acentuado descenso de la extracción anual del pescado en la provincia de Entre Ríos, demostrando una reducción anual correspondiente al período 2019- 2020 cercana al 40%. Y en comparación al último semestre, julio/diciembre 2019-2020; la misma se ubicó en un 65 % gracias a las medidas adoptadas por el gobierno provincial.



En otro orden, las decisiones tomadas en la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario en consenso con las provincias que comparten el río, lograron que las asignaciones dadas para exportación de pescado de río en nuestra provincia bajaran de cerca de 10.000 toneladas para el año 2019 a aproximadamente 5.000 toneladas en todo el 2020; lo cual significó una reducción importante del 50 %.



En Entre Ríos existen cuatro vedas por especies ícticas: una veda total de la especie manguruyú y pacú; y las reproductivas del dorado y surubí.



Desde la Dirección de Recursos Naturales continúan con el monitoreo y estudio del recurso ictícola en los principales puertos de desembarque de pescado y últimamente en conjunto con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.



Respecto a los resultados obtenidos en estos más de 150 días de otorgada la resolución 804/20, el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, sostuvo: "Nos refuerza la necesidad de continuar con las medidas oportunamente aplicadas. Es necesario continuar siendo cuidadoso con el recurso pesquero, quitándole presión a la pesquería a través de reducir fundamentalmente el cupo de extracción y mantener la reducción sobre el cupo de exportación que se viene aplicando. Todo esto en un marco de crisis económica que implica estar muy atento y atendiendo las fuentes laborales tanto de las industrias radicadas en la provincia como el resto de los actores directos que genera la actividad, como son los acopiadores y pescadores que viven de esta economía regional en la provincia".