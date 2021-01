Tras recibir el telegrama de despido, trabajador se roció con nafta

Un trabajador desesperado por ser despedido de Guerrero Motos, se roció con combustible e intentó prenderse fuego. Ocurrió frente a la planta de San Lorenzo. Más de 20 empleados fueron despedidos. #SanLorenzo #Guerrero #Trabajador #Rosario3 pic.twitter.com/dx9A0xWqlt — Rosario3.com (@Rosariotres) January 4, 2021

El conflicto entre los propietarios de la firma Guerrero Motos y los trabajadores se agrava cada día más. Desde diciembre pasado, los empleados junto a representantes del gremio Smata organizaron diferentes protestas en Rosario y San Lorenzo, hasta que se viralizó un video en el que se ve al dueño de la fábrica de motos intentando prender fuego el automóvil de uno de los trabajadores que habían organizado un piquete frente a la planta de la vecina ciudad. Este lunes, otro episodio dramático se originó cuando uno de los empleados despedidos se roció su cuerpo con cumbustible delante de su familia. Sus compañeros impidieron que el hecho pase a mayores.En este comienzo de semana y también del año laboral, la tensión llegó a pico máximo en la puerta de Guerrero, en San Lorenzo. Según se puede ver en un video que rápidamente se divulgó en redes sociales, un empleado despedido de la fábrica de motos roció su cuerpo con combustible, en un lugar en el que había varios focos de fuego.Roberto Moyano, representante de Smata, describió que "es desesperación, al verse vulnerado en todos sus derechos, al ver que no va a poder llevar sustento a su casa".El sindicalista apuntó que "este compañero tomó esa drástica decisión y por suerte pudimos disuadirlo" y agregó que "la verdad que no vimos que tenía el bidón con combustible en las manos"."El fuego de las cubiertas estaba lejos, pero había compañeros fumando y podría haber tenido consecuencias muy graves", describió el gremialista.Moyano contó que "el compañero se quería ir solo a su casa pero no lo dejamos, varios compañeros se fueron con él para calmarlo". Como puede verse en el video, su esposa y sus hijos presenciaron el desesperado acto.Sobre el trasfondo de esta situación, el representante de Smata explicó que "el dueño de la empresa vino con una patota; intentó prender fuego uno de los vehículos. Se ve que se molestó por la viralización de ese video y empezó a inventar causas para echar gente".Moyano hace referencia a lo sucedido semanas atrás en la puerta de Guerrero en San Lorenzo, donde el gremio y los trabajadores habían organizado un piquete con quema de neumáticos. El dueño llegó en su camioneta y pateó unas maderas prendidas fuego, que causaron daños en un automóvil estacionado a un costado. Luego, arrepentido, ayudó a apagarlo.Moyano detalló que "como estamos en el marco de los ATP, el dueño no tiene causa para despedir, porque tampoco hay baja producción. Entonces inventa causas para echar gente".Luego añadió que "les dio vacaciones a todos los que están fuera de convenio y empezó a mandar telegramas. Puso una escribana para que vaya casa por casa entregando los telegramas un 23 de diciembre, con todo lo que eso significa". Y precisó que "las personas que recibieron los telegramas son unos 23"."En 2019, cuando la producción se cayó a pedazos, los trabajadores aceptaron cobrar los sueldos en tres o cuatro veces. Y ahora que la producción va para arriba, despide a empleados", remarcó el sindicalista.Y finalizó: "Pedimos la reincorporación de los trabajadores despedidos y que se den cuenta que detrás de cada telegrama está la desesperación de una familia". (Rosario 3)