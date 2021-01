Sociedad Infectólogos piden usar mensajes dirigidos a jóvenes sobre cuidados en pandemia

Médicos infectólogos coincidieron este sábado en la necesidad de utilizarque refuercen la idea de queal analizar los"El mensaje al adolescente y adulto joven tiene que ser claro, cercano y con vocabulario más afín; hay que trabajar mucho sobre la responsabilidad ciudadana y la solidaridad, que deberían prexistir a esta pandemia", dijo Gentile.La médica remarcó que la comunicación respecto a la concientización y cuidados para evitar contagios "tiene que ser focalizada, no puede haber un mensaje que sirva para toda la población"."Con esta pandemia aprendimos que, recordó y reforzó la idea de queGentile sostuvo que "por eso están contraindicadas en Argentina y en todo el mundo". "La única oportunidad a futuro que tenemos es la vacunación con una buena cobertura, por lo menos, dos terceras partes de la población", aseguró.

"Estar al aire libre no evita la enfermedad, la disminuye pero no inmuniza"

Por su parte, López reiteró la necesidad de mantener los cuidados para evitar que el incremento de casos continúe. "El mensaje que uno debería dar a los jóvenes es, en primer lugar, que estar al aire libre no evita la enfermedad, la disminuye pero no inmuniza; en segundo lugar, tratar de evitar las aglomeraciones y respetarse a sí mismos y a los demás, con el uso del barbijo", dijo.El médico subrayó que otra idea es "trabajar con los amigos el concepto de"Resulta evidente que ha habido un importante incremento de casos en todo el país, especialmente en el AMBA", afirmó López, y dijo que hay que "mirar con mucho cuidado los lugares de veraneo, especialmente los que tienen playa y hay más posibilidad de que concurra gente".En caso de que los contagios continúen en ascenso, sostuvo que "se tendrán que analizar los lugares y jurisdicciones más críticas para implementar algunas medidas"., después de las 18 no se pueden movilizar, tienen que cerrar los bares y restaurantes. Barcelona o Inglaterra realizaron cuarentenas cortas de 10/12 días e inclusive Alemania hizo una de cuatro semanas", reflexionó.