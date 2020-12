Hospital Cuneo: "Los adultos mayores están más contentos. Sigamos cuidándonos"

Gloria Gonzales, jefa de Personal del hospital Cuneo de Victoria y Diana Broi, jefa de personal de Enfermería

En los primeros días del mes de noviembre un interno del Hospital Cuneo de Victoria comenzó con síntomas compatibles con Covid19, al día siguiente eran diez, y en apenas tres días 44 de los 62 adultos mayores, muchos con comorbidades y gran parte del personal del único geriátrico público de Victoria, estaban contagiados. Hoy la situación para ellos ha cambiado, por eso insisten e que hay que seguir "cuidándonos"., en diálogo con, afirmaron que e"Somos una institución que desde muchos años tenemos déficit de personal. Nos encontramos con un cuadro en donde tque implicaba también un cuidado emocional para el personal, para cuidarnos entre todos y a nuestras familias. Con el esfuerzo y el trabajo en equipo logramos superar la situación, más allá de que fueron cinco personas las que fallecieron en un total de 70 pacientes que teníamos en el hospital", rememoró Gloria.

Buscamos que la sociedad tome conciencia

Al mismo tiempo confió: "Siempre dijimos que a medida que creciera en forma exponencial el virus, era mayor el riesgo para nuestros adultos mayores y para todas las instituciones cerradas como la nuestra".Pero no termina todo con la vacuna, esto recen empieza. Creo que es muy importante que la gente tome conciencia. Se lo decimos desde un lugar en donde nos enfrentamos a la vida y a la muerte. Fue así", aportó.Para nosotros fue muy duro en estos tiempos de pandemia, el no poder abrazar a nuestros seres queridos. Imagínense lo que fue para los adultos mayores que a diario han estado acostumbrados a recibir a sus familias, sus hijos, sus nietos y no poder abrazarlos. Desde el hospital implementamos todo lo posible para que el vínculo se mantenga, videollamadas por WhatsApp, a través de vidrios, vía teléfono, porque los abuelos se caían emocionalmente de gran manera. Hoy viven otra realidad, con todos los cuidados. Los protocolos en nuestro hospital siempre han sido siempre muy cuidados. Cuidamos a nuestro personal y a nuestros adultos mayores, porque nos consideramos una familia" refirió Broi., les llevan una torta en su cumpleaños, ingresan con máscaras y todos los cuidados. Les ha dibujado una sonrisa y para nosotros eso es un logro", hizo relevancia.

Cuidémonos, y cuidemos a nuestros seres queridos

, está llegando la vacuna, para que en adelante podamos abrazar a nuestros seres querido con tranquilidad, sin temores. Eviten reuniones de grandes cantidades de personas, cuando se reúnen en familia, que sea al aire libre, manteniendo todos los cuidados", pidió Gonzales.

Por su parte, Broi, aseveró: "Hemos visto en todo este tiempo, gente que ha menospreciado el virus, que ha dicho 'no es para tanto', 'a mí no me va a tocar', y en el momento menos pensado se ha contagiado y lo ha pasado muy mal., al virus lo traemos a nuestra casa., que está en las guardias y en los hospitales para que esto no colapse".