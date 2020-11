Bajante del Paraná: En los próximos meses habrá "pequeños repuntes" del río

Liberación de agua a cuenta gotas

La prolongada bajante del Paraná es una cuestión que preocupa mucho a toda la comunidad, si bien este martes, el río repuntó unos cinco centímetros y se esperar que en los próximos días llegue a 40 centímetros, la bajante continuaría por lo menos hasta finales de enero, comienzos de febrero.Sobre este tema, el director de Hidráulica de la provincia, Cristian Gietz, explicó aque "el río no mostró cambios respecto a los últimos meses, y el pronóstico indicaría que, hasta fines de enero, febrero el panorama sería similar"."Gracias a esos pequeños repuntes la situación no se tornaría muy complicada", explicó.Este martes, el río tuvo un leve repunte de cinco centímetros, sobre este tema, señaló que "es producto a las lluvias que hubo en la cuenca del Iguazú y norte de Brasil. Seguramente esta creciente durará un par de días".Asimismo, explicó que "este lunes la represa de Itaipú liberó un poco más de caudal y se notó un repunte aguas abajo. Por lo que esa onda de crecida llegará en unos días a esta parte del río.".y luego bajadas", sostuvo.En relación a las represas hídricas que hay en Brasil, el director de Hidráulica, informó que "muchas están con sus niveles muy bajos y estos gestos de los países vecinos de liberar agua, para paliar la situación en las localidades ribereñas, se van a tener que seguir dando a cuenta gotas".Consultado por las precipitaciones, dijo que "hay un déficit de 150 milímetros que deberían llover en lo que queda de noviembre para pensar que las reservas del suelo sean las adecuadas"."Nuestra zona es de navegación de barcaza que no son de mucho calado, no hay problemas, el canal está funcionando. En Rosario, en cambio, como salen grandes buques, tienen menor carga debido de la que podrían llevar debido a las cuestiones del calado que existen",detalló.Y amplió: "Esta situación se puede considerar de emergencia debido a la extensión de la bajante que es del 2019. Se compara con la sequía del 2008, el comportamiento es muy similar en cuanto a la cantidad de lluvia y duración".Sobre la biodiversidad del río, señaló que "la bajante afecta porque los alevines de los peces se crean en las lagunas interiores de la isla, y en este momento están reducidas a su minia expresión".Consultado sobre la calidad del agua y el sistema de potabilización, mencionó que "puede suceder que,l", en este sentido ejemplificó: "Un caso de este tipo ocurrió en una de las tomas de La Plata, que el agua había una presencia de bacterias que tornaron el agua verde, y se impidió la toma"."En Paraná no hemos sufrido eso, el agua viene bastante limpia", aclaró GietzEn este sentido, sumo: "En la localidad de Victoria hay problemas con el agua potable, como ocurrió en abril, es un poco preocupante, porque la toma de esa ciudad lo hace sobre el río Victoria que a su vez se nutre del Paraná, y hay problemas porque no entra el agua que debería ingresar".