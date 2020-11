Falleció la esposa del intendente de Bovril: sus palabras de despedida

Política Intendente entrerriano denunció a su esposa por romper la cuarentena

Falleció Nora García, la esposa del intendente de Bovril, Fabián Valenzuela. Según se informó, sus restos no serán velados; sino cremados.La comunidad de Bovril expresó su tristeza y el acompañamiento en tal lamentable pérdida al intendente de la localidad."Nora García, bella mujer, de muy bajo perfil, que acompañaba a su esposo en diferentes acontecimientos, supo llegar con su dulce sonrisa y cálido saludo a los corazones de los vecinos de la comunidad", publicó Cristal Bovril. El medio radia de la localidad del departamento La Paz comentó que la partida de García "dejará un imborrable recuerdo en el corazón de los pobladores y especialmente de sus más allegados que seguramente no la olvidarán"."Fuimos tan distintos. Tuvimos tantas diferencias, pero siempre inexplicablemente primó el amor. Prometimos en cada pelea envejecer juntos y te me fuiste con las primeras canas. Nos vemos ante la próxima mueca de tu sonrisa soñada. Gracias mi Reina por tanto. Gracias a todos por su energía positiva y sus oraciones que lograron la Misericordia del Señor", fueron las palabras de despedida que utilizó el mandatario municipal a través de sus redes sociales. Valenzuela había denunciado a su esposa por romper incumplir la cuarentena en el Día del Amigo . "Señoras mayores encabezadas por la Primera Dama posan arriba de un techo, sin barbijos, dibujando sus hermosas sonrisas, dejando al descubierto el incumplimiento" de las normas, había manifestado el intendente de Bovril.Mientras que, en abril, él mismo rompió con las normas impuestas durante el aislamiento por coronavirus para hacer un "chancho móvil"