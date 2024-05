El Gobierno multará a las prepagas que no retrotraigan los aumentos

Luego de ordenar la marcha atrás en el aumento de las prepagas, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno multará a las empresas de salud que incumplan con el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud.



Ante los cuestionamientos recibidos en redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda salió a aclarar que las compañías deben cumplir con la disposición que ordena retrotraer los valores de los planes a diciembre del 2023 y, a partir de allí, incrementar por el Índice de Precios al Consumidor de los meses posteriores.



El Gobierno multará a las prepagas que no bajen los precios de los planes



"El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas", expresó Caputo a través de su cuenta de la red social "X", en relación al cálculo que deberían hacer los usuarios para verificar el verdadero valor que las prepagas deberían cobrarles en el precio final de las facturas. Además, adelantó que se abrirá "un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado".



El ministro adelantó que en caso de que las empresas incumplan con la fórmula determinada "se aplicará una multa". Y aclaró que monto que se les impondrá se determinará por un porcentaje de la facturación anual, el cual dijo que será "muy grande".



"Conductas anticompetitivas", la denuncia del Gobierno a las prepagas



A mediados de mes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la decisión del Gobierno de ordenar a las obras sociales y prepagas a que den marcha atrás con los aumentos. El valor de las cuotas deberá retrotraerse a diciembre de 2023 y desde ahí se actualizarán en base a la inflación.



Según informó el gobierno nacional a través de un comunicado oficial, "en el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país".



Es así como el Gobierno de Javier Milei, luego de desregular los precios de las prepagas a través del DNU vigente 70/2023, retrotrae los mismos precios de las prepagas a diciembre del año pasado debido a las subas que ya promedian un 165% en lo que va del año.



En la medida, el Gobierno le propuso a la Justicia una fórmula de devolución del excedente entre el 70% que dio el costo de vista y el 140% promedio de suba que aplicaron las principales prepagas.



En el recurso de amparo proponen el reintegro del 70% en siete cuotas iguales y consecutivas, teniendo en cuenta el IPC que se emita cada mes desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo.



El amparo señala que “un aumento de alrededor del 150 % por parte de las entidades de medicina prepaga cuando conforme los índices consignados, surge que el aumento asciende aproximadamente el 70 %”.



De esta forma, si un mes se genera una inflación del 10 %, las prepagas no cobrarían ningún aumento, ya que ese valor estaría compensado por la cifra de reintegro que tienen que hacerle a los afiliados. En el caso de que la inflación sea del 8 %, se le deben devolver a los clientes el 2 %.