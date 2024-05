Retuvieron vehículo por circular en contramano en barrio San Agustín

La versión desde el municipio

La mujer, que iba en compañía de su padre, adujo no ser de Paraná y comentó la versión del hecho: “No conozco la zona,. Miré en la esquina y no hay carteles y me paré en el cordón con balizas para tratar de acomodar mi dirección”.Posteriormente, se produjo la llegada de inspectores:”.Asimismo, reconoció su falta a la hora de estar al volante: “Una mujer que ocupa el cargo de inspectora comentó su testimonio de lo ocurrido en horas de la noche del martes: “A nosotros nos llaman porque hay una denuncia de un auto en contramano. Vimos que el auto estaba en contramano y se procedió a pedir la documentación (carnet, seguro y tarjeta verde). La mujer me entrega los papeles, pero el señor empezó a agredirme verbalmente”. Al mismo tiempo aclaro que ella sí tenía el uniforme y quien no lo poseía era la directora. También confirmó que en caso de ir en sentido contrario, se procede al secuestro del vehículo: “Si es contramano, sí. A no ser que la grúa no esté”.