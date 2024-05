Suma de Voluntades recolecta abrigos para personas en situación de calle

Camila Lucero, una de las integrantes, dialogó cony se explayó sobre las donaciones que buscan recibir: “Estamos haciendo una campaña de abrigo. Se viene el invierno y es cada vez más dura la calle para las personas en esa situación.”.”. También puntualizó que necesitan de más ayuda: “Hay días que estamos cubiertos y otros que no. Siempre hacen falta voluntarios tanto para los días de recorrida como especialmente los sábados”.Cada sábado se realiza un recorrido a las 09:00 horas hacia el barrio San Martín y vuelven a las 14:30 de la tarea de desayuno y almuerzo.También remarcó que “es una lucha conseguir alimentos. Siempre estamos precarios y llegamos con lo justo. De hecho, el lunes no llegamos. En calle 25 de Mayo hay mucha gente que va en busca de comida y es tanta la demanda que nunca se da a basto”. Entre lo necesario, la joven enumeró que falta “alimentos no perecederos, verduras, fideos, carne y algún tipo de proteína nos viene bien”.