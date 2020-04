Intendente entrerriano rompió la cuarentena para hacer un "chancho móvil"

El domingo el intendente de Bovril, Fabián Valenzuela, junto al viceintendente José Gillig recorrieron la ciudad con el "Chancho-Móvil", una camioneta cargada con un "chulengo" y lechón asado, supuesto premio de una rifa. Estuvieron acompañados por el concejal Raúl Kuhn quién amenizó la actividad interpretando melodías con un acordeón.Las autoridades locales, violando el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional (decreto Nº 297/20), agasajaron a las familias en las Pascuas de Resurrección, paradógicamente "por cumplir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio".La iniciativa contraria a las medidas tomadas por la pandemia se realizó junto a una FM local y la vecina agasajada recibió la bandeja con el animal asado para compartir en familia.El Intendente agradeció en un vídeo "el enorme trabajo de este equipo en este gesto simbólico de sortear a través de Facebook este lechón".Según el propio comunicado municipal, el concejal Raúl Kuhn fue el encargado de "interpretar diversas melodías" a los vecinos en un acordeón "por el sólo hecho de cumplir" con el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional.Asimismo, en las fotos oficiales se lo ve al intendente cantando con un micrófono desde la ventana de un vecino.El episodio generó mensajes de apoyo y de repudio en las redes sociales y motivó la reacción del gobierno provincial.Consultada al respecto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, dijo desconocer el caso particular de Bovril pero reiteró la recomendación a quienes tienen responsabilidades por ocupar cargos públicos o un rol importante dentro de la comunidad (en referencia la cura que salió en procesión en la ciudad de Colón): "Tenemos que predicar con el ejemplo"."Esto no está permitido y si la autoridad policial de Bovril no ha hecho la advertencia correspondiente la haremos", aseguró Romero.