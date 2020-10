Vuelta a las aulas en Villaguay:Cómo es el protocolo de caso sospechoso de covid

Tras el anuncio de la vuelta a las clases presenciales algunos departamentos de la provincia, desde el COES de Villaguay indicaron por la pantalla delos protocolos que llevarán adelante."Asistimos a las escuelas que fueron designadas a abrir, se preparó todo para asegurar la buena participación del alumno y los docentes y evitar cualquier riesgo", señalo, Verónica Rodríguez, integrante del COES de Villguay,"Se determinó no más de 15 chicos, se estableció la cantidad de individuos que pueden utilizar por vez los sanitarios y se reforzaron mucho las cuestiones de higiene individual", explicó.Además, sumó que "es fundamental que una persona controle el ingreso y egreso de alumnos en los sanitarios, pero no se planteó el requerimiento de un personal extra".En el caso que haya un caso sospechoso la integrante del COES contó: "cada escuela debe contar con un lugar donde la persona con síntomas pueda esperar hasta que sea retirado por un tutor y nos tienen que informar sobre la situación para ser evaluado y decidir si se activa el protocolo o no".